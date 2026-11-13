 Extraditan a colombianos a Guatemala para que enfrenten cargos por lavado
Nacionales

Extraditan a colombianos a Guatemala para que enfrenten cargos por lavado

Son presuntos líderes de la estructura criminal transnacional “Los Duvalier”, vinculada con la modalidad delictiva conocida como “gota a gota”.

Compartir:
Dos colombianos, presuntos líderes de una red delictiva, fueron extraditados a Guatemala para enfrentar cargos de lavado de dinero., Ministerio Público
Dos colombianos, presuntos líderes de una red delictiva, fueron extraditados a Guatemala para enfrentar cargos de lavado de dinero. / FOTO: Ministerio Público
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las autoridades de Guatemala recibieron este jueves a dos ciudadanos colombianos que fueron extraditados desde ese país para enfrentar acusaciones de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Esta acción se realizó gracias a una orden de aprehensión y una nota roja de Interpol vigente en la nación centroamericana.

Ambos son señalados por el Ministerio Público como los presuntos líderes de la estructura criminal transnacional conocida como "Los Duvalier", la cual está relacionada con la modalidad delictiva denominada "gota a gota". Este esquema consiste en ofrecer préstamos rápidos, sobre todo a comerciantes y particulares, bajo condiciones de cobro diario y tasas de interés elevadas.

A su arribo al Aeropuerto Internacional La Aurora, los dos colombianos fueron recibidos por las fuerzas de seguridad y puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso legal en su contra.

Cobros marcados por acciones irregulares

El esquema "gota a gota" operaba mediante tarjetas de presentación y controles de pago, facilitando créditos de acceso inmediato. Luego, los cobradores de la estructura se distribuían en distintas zonas del país para la recuperación diaria de los préstamos y sus intereses.

Parte de estos fondos ingresaban al sistema financiero nacional, se utilizaban para mantener el funcionamiento de la organización y también se transferían al extranjero a través de remesas o transferencias de bajo monto.

La investigación fiscal identificó una red de operación transnacional con implicados de nacionalidad colombiana y colaboradores guatemaltecos, además de conexiones en otros países latinoamericanos.

En diciembre de 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron más de 160 allanamientos en 17 departamentos de Guatemala. Estas acciones resultaron en la captura de miembros de la estructura y en la incautación de efectivo de distintos países, armas de fuego, teléfonos y diversa documentación relevante para la investigación.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapat
Nacionales

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

08:18 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébolt
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

07:43 AM, Nov 13
Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridost
Nacionales

Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridos

07:37 AM, Nov 13
Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York t
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

07:53 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadEstados UnidosJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar