Extraditan a colombianos a Guatemala para que enfrenten cargos por lavado

Las autoridades de Guatemala recibieron este jueves a dos ciudadanos colombianos que fueron extraditados desde ese país para enfrentar acusaciones de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Esta acción se realizó gracias a una orden de aprehensión y una nota roja de Interpol vigente en la nación centroamericana.
Ambos son señalados por el Ministerio Público como los presuntos líderes de la estructura criminal transnacional conocida como "Los Duvalier", la cual está relacionada con la modalidad delictiva denominada "gota a gota". Este esquema consiste en ofrecer préstamos rápidos, sobre todo a comerciantes y particulares, bajo condiciones de cobro diario y tasas de interés elevadas.
A su arribo al Aeropuerto Internacional La Aurora, los dos colombianos fueron recibidos por las fuerzas de seguridad y puestos a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso legal en su contra.
Cobros marcados por acciones irregulares
El esquema "gota a gota" operaba mediante tarjetas de presentación y controles de pago, facilitando créditos de acceso inmediato. Luego, los cobradores de la estructura se distribuían en distintas zonas del país para la recuperación diaria de los préstamos y sus intereses.
Parte de estos fondos ingresaban al sistema financiero nacional, se utilizaban para mantener el funcionamiento de la organización y también se transferían al extranjero a través de remesas o transferencias de bajo monto.
La investigación fiscal identificó una red de operación transnacional con implicados de nacionalidad colombiana y colaboradores guatemaltecos, además de conexiones en otros países latinoamericanos.
En diciembre de 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron más de 160 allanamientos en 17 departamentos de Guatemala. Estas acciones resultaron en la captura de miembros de la estructura y en la incautación de efectivo de distintos países, armas de fuego, teléfonos y diversa documentación relevante para la investigación.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7