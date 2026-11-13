Instructor de tiro evita tragedia en campo de entrenamiento

Las cámaras de seguridad de un campo de tiro en Turquía captaron el momento en que un instructor reaccionó en cuestión de segundos para evitar una posible tragedia, luego de que un cliente intentara apuntarse con un arma de fuego durante una práctica.
El incidente ocurrió en las instalaciones de ATA POLIGON, ubicadas en la ciudad de Bursa, donde un visitante realizaba ejercicios de tiro con una pistola semiautomática y protección auditiva.
En la grabación, que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, se observa al hombre efectuar varios disparos hacia el blanco asignado. Sin embargo, de manera repentina, cambia la dirección del arma y la coloca contra su propia cabeza, en un movimiento que alertó inmediatamente al instructor que supervisaba la actividad.
El trabajador, que se encontraba a pocos centímetros del cliente, reaccionó de inmediato y se abalanzó sobre él para sujetar sus brazos y controlar el arma, evitando que pudiera accionar el gatillo. Su intervención permitió desviar la pistola y evitar que se produjera un disparo.
La situación se tornó más complicada cuando el hombre opuso resistencia e intentó liberarse del instructor. En ese momento, un segundo empleado llegó para auxiliar a su compañero y ambos protagonizaron un forcejeo con el visitante.
Tras varios segundos de tensión, los trabajadores consiguieron derribarlo e inmovilizarlo en el suelo, mientras retiraban y aseguraban el arma de fuego para impedir que volviera a utilizarla.
Reacciones en redes sociales
Las imágenes han generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han destacado la rapidez con la que actuó el instructor al identificar el peligro y controlar la situación antes de que terminara en una tragedia.
La grabación también ha puesto de manifiesto la importancia de la supervisión permanente y de los protocolos de seguridad en establecimientos donde se realizan prácticas con armas de fuego.