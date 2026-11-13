Banco CUSCATLAN ilumina Plazuela España y regala Q100 mil

La Navidad comenzó a brillar en la ciudad de Guatemala con la iluminación de la Plazuela España, ubicada en la zona 9. Se trata de una iniciativa de Banco CUSCATLAN que busca llenar de espíritu navideño uno de los espacios históricos de la capital e invitar a los guatemaltecos a disfrutar de esta temporada en familia.
Con esta actividad, la entidad bancaria dio la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, apostando por un mensaje de unión, ilusión y cumplimiento de sueños. La celebración también marca el inicio de una temporada de sorpresas para sus clientes, bajo el concepto "365 sueños por estrenar".
Como parte de esta temporada, Banco CUSCATLAN presentó dos campañas promocionales que buscan premiar el ahorro y la preferencia de los guatemaltecos, con más de Q100 mil en premios en efectivo y más de un millón de MultiPuntos. Una de las promociones está dirigida a quienes desean fortalecer sus hábitos de ahorro y tener nuevas oportunidades para alcanzar sus metas.
En total, Banco CUSCATLAN entregará 14 premios en efectivo, distribuidos de la siguiente manera: tres premios de Q15 mil, seis de Q7 mil 500 y cinco de Q5 mil. Podrán participar los clientes que abran una cuenta de ahorro o una cuenta digital CuentaYA e incrementen su saldo durante la vigencia de la promoción.
Más de las promociones de CUSCATLAN
La dinámica busca incentivar el ahorro, ya que mientras más dinero ahorren los participantes, más oportunidades tendrán de ganar. La segunda campaña está enfocada en reconocer la fidelidad de los tarjetahabientes. En esta ocasión, se entregarán tres premios de 365 mil MultiPuntos cada uno.
Los puntos acumulados podrán utilizarse para realizar compras, trasladarse a millas o abonarse al saldo de la tarjeta de crédito CUSCATLAN.
Para participar, los clientes que ya cuentan con una tarjeta deberán realizar compras desde Q100. Quienes todavía no tienen una podrán solicitarla, activarla y comenzar a utilizarla para formar parte de la promoción.
Ambas iniciativas buscan acompañar a los guatemaltecos durante las fiestas de fin de año y el inicio de 2027, con oportunidades para ahorrar, ganar premios y cumplir nuevos propósitos.