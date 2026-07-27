 Banco Cuscatlán Expande Su Presencia con Nueva Agencia San Cristóbal
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Banco CUSCATLAN acelera su expansión con moderna agencia en San Cristobal

La entidad financiera expande su cobertura en Mixco el 27 de julio de 2026, consolidando su compromiso con el acceso a servicios bancarios modernos.

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Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / FOTO: Alejandro Meoño
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Banco CUSCATLAN, una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en la región centroamericana, continúa su estrategia de expansión en Guatemala con la inauguración de su nueva agencia en San Cristóbal, Mixco. Este  acontecimiento subraya el firme compromiso de la entidad bancaria de acercar sus servicios a la población guatemalteca y de fortalecer su presencia en puntos geográficos clave del país.

La apertura de esta moderna sucursal en San Cristóbal no solo representa un avance en la cobertura geográfica de Banco CUSCATLAN, sino que también es una clara manifestación de su visión de crecimiento sostenido y de su apuesta por el desarrollo económico local. La institución busca consolidarse como un aliado financiero estratégico para las familias y los emprendedores, así como para las empresas de la zona, ofreciendo soluciones bancarias accesibles y de vanguardia en una de las áreas de mayor dinamismo y afluencia en el departamento de Guatemala.

La elección de San Cristóbal como ubicación para esta nueva agencia responde a un análisis detallado de las necesidades del mercado y del potencial de crecimiento de la zona. Ubicada estratégicamente en un punto de fácil acceso y alta visibilidad, la sucursal fue concebida para maximizar la comodidad y la eficiencia en la atención al cliente. El diseño innovador y el concepto "modern" de las instalaciones reflejan la filosofía de Banco CUSCATLAN de transformar la experiencia bancaria tradicional, priorizando la agilidad en los procesos y un modelo de atención completamente centrado en el usuario. El objetivo primordial es brindar una experiencia bancaria integral, moderna y de otro nivel, que no solo satisfaga, sino que supere las expectativas de los clientes.

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejando Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejando Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco | Alejandro Meoño

Nueva agencia de Banco Cuscatlán en San Cristóbal, Mixco / Alejandro Meoño

Sylvana Arana, Jefa de Agencia, enfatizó la trascendencia de esta inauguración durante el evento de apertura: "La apertura de esta nueva agencia significa un paso más en nuestro compromiso inquebrantable de estar cerca de los guatemaltecos, acompañándolos en cada etapa de su vida financiera con soluciones modernas, digitales y de la más alta calidad. San Cristóbal es, sin duda, un punto estratégico que nos permite fortalecer esa cercanía y seguir creciendo de la mano con nuestros clientes, contribuyendo al progreso de la comunidad". Sus declaraciones resaltan la importancia de la ubicación no solo para la expansión del banco, sino también para el impulso del desarrollo socioeconómico de la región.

Horarios de Atención y Portafolio de Servicios

Pensando en la conveniencia de sus usuarios, la nueva agencia de Banco CUSCATLAN en San Cristóbal operará en un horario extendido. Los clientes podrán realizar todas sus gestiones bancarias de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Este esquema de atención facilita el acceso a los servicios financieros tanto durante la semana laboral como los fines de semana, adaptándose a los ritmos de vida de la comunidad.

El portafolio de productos y servicios ofrecidos es sumamente completo y ha sido meticulosamente diseñado para cubrir una amplia gama de necesidades financieras, tanto para individuos como para el sector empresarial y las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Entre los servicios destacados que los clientes encontrarán en esta nueva sucursal se incluyen:

  • Cuentas de Ahorro con atractivos rendimientos
  • Depósitos a Plazo con tasas competitivas
  • Cuentas de Cheques para una gestión financiera eficiente
  • Préstamos Personales adaptados a diferentes proyectos
  • Préstamos de Vivienda para hacer realidad el sueño de casa propia
  • Soluciones financieras especializadas para la Banca PYME, impulsando el crecimiento de negocios locales
  • Servicios integrales para la Banca Empresarial, apoyando a grandes compañías en sus operaciones

Con esta reciente apertura, Banco CUSCATLAN no solo amplía su robusta red de agencias a nivel nacional, sino que también refuerza su posición como una entidad bancaria en constante evolución y a la vanguardia del sector. La institución se mantiene firme en su compromiso con la innovación, la digitalización y la entrega de una experiencia bancaria que se distingue por su modernidad, eficiencia y cercanía, buscando siempre superar las expectativas de sus valiosos clientes en Guatemala y contribuir activamente al bienestar financiero del país.

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