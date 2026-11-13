 Objetos que no pueden ser ingresados al estadio El Trébol
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Si vas al estadio El Trébol, toma en cuenta estas prohibiciones

A las 20:00 horas, Guatemala recibe a Canadá en la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

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Restricciones para el ingreso de aficionados al estadio El Trébol
Restricciones para el ingreso de aficionados al estadio El Trébol / FOTO: EU Digital
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La Federación del Futbol de Guatemala (FFG) emitió en las últimas horas a través de sus redes sociales una serie de prohibiciones para los aficionados que con anterioridad compraron su boleto para poder observar desde el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol el duelo de ida de los cuartos de final entre Guatemala y Canadá por la Concacaf Nations League 2026-2027. El objetivo es evitar algún tipo de incidente entre la grada y los protagonistas de esta noche.

El duelo entre guatemaltecos y canadienses está programado para las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, por lo que la Federación ha puesto en marcha toda una logística para que el ingreso de los aficionados al escenario deportivo sea rápida y eficaz.

En ese sentido, la FFG emitió en redes sociales una serie de recomendaciones para que los aficionados las atiendan y eviten atrasos en sus ingresos al estadio de la zona 3 capitalina.

Entre las prohibiciones que habrá para este duelo, la Federación deja claro que los hinchas a la "Bicolor" no podrán ingresar cigarrillos electrónicas y vape; bengalas y fuegos artificiales; todo tipo de arma y punzocortantes. Asimismo, se prohíbe el ingreso de personas en estado alcohólico.

Litado completo de restricciones en el estadio El Trébol: 

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Restricciones para los aficionados en el momento de ingresar al estadio El Trébol - FFG

La Federación también clara que, "las personas que no permitan ser registradas o no cumplan con los protocolos, no se les permitirá el ingreso" al estadio.

Además, la Federación pide a la afición llegar temprano al estadio para poder pasar sin contratiempo todo este tipo de controles.

Campaña contra el racismo y la discriminación

Para este duelo entre Guatemala y Canadá, la Federación del Futbol de Guatemala también fue obligada por parte de la Concacaf a llevar una campaña de concientización sobre el racismo y discriminación, situaciones que los aficionados cometieron en la última presentación, ante Surinam, y por lo cual la Federación sufrió una sanción y multa económica.  

En esa línea, la FFG ha hecho una campaña en redes sociales para evitar que la afición nacional emita comentarios contra el rival. Por lo que también se prohíbe todo tipo de insulto o sonidos que puedan ser malinterpretados y que puedan acarrearle más problemas a los dirigentes nacionales.   

Así es la campaña contra el racismo de la Federación del Futbol de Guatemala

El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la FFG y la obligó a presentar un plan de prevención contra la discriminación.

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