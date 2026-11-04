 Así es la campaña contra el racismo de la Federación
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Así es la campaña contra el racismo de la Federación del Futbol de Guatemala

El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la FFG y la obligó a presentar un plan de prevención contra la discriminación.

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Imagen del partido Guatemala vs. Surinam
Imagen del partido Guatemala vs. Surinam / FOTO: Alex Meoño
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A partir del 1 de noviembre, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) comenzó con la divulgación de la campaña contra el racismo, la cual forma parte de la serie de sanciones a la cual fue objeto por parte del Comité Disciplinario de la Concacaf por los actos cometidos por la afición de la Selección Nacional en el duelo ante Surinam por el cierre de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026-2027.   

La Federación fue sancionada económicamente, pero también recibió un castigo de reducción en el aforo del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol de un 25%, si eso fuera poco, la FFG también fue obligada por la Concacaf a: "Presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local".

En ese sentido, la Federación comenzó el pasado domingo con una serie de mensajes publicados en sus redes sociales para concientizar a la afición chapina a disfrutar del duelo ante Canadá bajo un ambiente de paz y de amistad, sin faltarle el respeto a los jugadores visitantes.

Federación de Futbol de Guatemala recibe fuerte castigo de Concacaf

Jugadores y escenario deportivo reciben sanción por parte del Comité Disciplinario, que debe cumplirse ante Canadá.

La campaña de la Federación del Futbol de Guatemala

"Contra el racismo jugamos en el mismo equipo. Respeto", fue la publicación del pasado domingo que hizo la Federación en sus redes sociales, la cual agrega: "El respeto es nuestro mejor partido".

Asimismo, ese mismo día, se colocó un segundo mensaje contra el racismo: "La pasión no discrimina nuestro futbol menos", y se colocó un arte con el escrito: "El respeto no tiene color".  

Otros mensajes publicados por la Federación en sus distintas redes sociales han sido: "El futbol nos hace hermanos", "todos somos uno", y "expulsemos el racismo".

A esta campaña contra el racismo, la Federación usa los hashtags: #TodosSomosUno y #Respeto.

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Campaña contra el racismo de la Federación de Futbol de Guatemala - FFG

Guatemala vs. Canadá

Guatemaltecos y canadienses se verán la cara en doble partido correspondiente a la fase de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf (Liga A), que dará al ganador el boleto directo a la Copa Oro 2027 y el pase a la final four (semifinales).

El viernes 13 de noviembre, Guatemala recibirá a Canadá en el estadio El Trébol, y el lunes 16, Canadá les hará los honores a los guatemaltecos en territorio canadiense.

Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacional

Luis Fernando Tena convocó a varios jugadores de cara al duelo ante Canadá; además del llamado del goleador del Aurora, hay otras novedades.

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