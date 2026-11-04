 Resultado AEK vs. Real Madrid - Fecha 4 Champions League
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¡Otra remontada! Real Madrid vence sobre la hora al AEK Atenas

El Real Madrid protagonizó otra épica remontada en Champions League, ahora para vencer (2-3) al AEK Atenas.

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Partido entre AEK y Real Madrid por la Champions League - EFE
Partido entre AEK y Real Madrid por la Champions League / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid remontó y ganó 2-3 al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, disputada este miércoles 4 de noviembre en el AEK Arena. Los blancos, que llegaban con pleno de victorias, se vieron por momentos en apuros ante la intensidad local, pero rescataron los tres puntos con un gol de Federico Valverde en el minuto 90+2.

Los goles del AEK llegaron por medio de Aboubakary Koita, que abrió el marcador en el minuto 12 con un zurdazo potente tras desbordar a Cucurella en una buena combinación con Luka Jović, y de Stavros Pilios, que puso el 2-1 en el 75 tras un contraataque preciso del propio Koita. 

Real Madrid remontó para ganar

Por el Real Madrid respondió Jude Bellingham en el 32 con un golazo de tacón a centro raso de Marc Cucurella, Kylian Mbappé igualó el encuentro en el 78 con un remate cercano a pase de Denzel Dumfries, y Valverde —que había ingresado hacia el minuto 67— firmó el tanto definitivo en el descuento para completar la remontada. Entre las incidencias destacó un gol anulado a Bellingham en el primer tiempo por posición antirreglamentaria (VAR).

Vinícius Júnior regresó a la titularidad —y portó el brazalete de capitán— tras cumplir parte de su sanción en Liga, pero su actuación resultó discreta. Tuvo alguna aproximación y participó en jugadas ofensivas, aunque sin desequilibrio constante ni definición, en un partido en el que el conjunto de José Mourinho echó en falta mayor claridad en el último tercio hasta la irrupción final de Valverde. El brasileño, que aún tiene un partido de suspensión por cumplir en el campeonato doméstico, no logró brillar en su reaparición europea.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 12 puntos tras cuatro jornadas (cuatro victorias) y se sitúa en la zona alta de la clasificación, empatando en el liderato con el PSG y con opciones reales de asegurar un puesto entre los ocho primeros. Sus próximos compromisos son, en Liga, la visita al Valencia el sábado 7 de noviembre en Mestalla y el partido en casa ante el Celta de Vigo el 21 de noviembre; en Champions, recibirá al PSV el 24 de noviembre en el Bernabéu antes de viajar al Arsenal el 9 de diciembre.

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Partido entre el AEK Atenas y Real Madrid por la Champions League - Agencia EFE

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