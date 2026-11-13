Apagón masivo el 17 de noviembre: ¿qué realmente sucederá?

A medida que se acerca el martes 17 de noviembre de 2026, una teoría sobre un supuesto apagón masivo ha comenzado a circular en redes sociales y a generar preocupación en distintos países. Publicaciones advierten sobre una posible interrupción del servicio eléctrico y recomiendan preparar mochilas de emergencia, almacenar agua y comprar alimentos para varios días. Sin embargo, detrás de esta versión existen acontecimientos diferentes que han sido relacionados sin pruebas de que estén conectados.
Uno de los elementos que alimentó las especulaciones es un supuesto anticipo de la serie animada "Los Simpson", cuyos episodios suelen convertirse en tema de conversación por situaciones que los usuarios comparan con acontecimientos reales. En esta ocasión, internautas relacionaron una historia sobre problemas eléctricos en Springfield con la fecha del 17 de noviembre, asegurando que podría tratarse de una predicción de un apagón a escala internacional.
No obstante, no existe evidencia que respalde esa interpretación ni anuncios oficiales que confirmen un corte eléctrico mundial para ese día.
Lo que realmente ocurrirá el 17 de noviembre
Lo que sí está programado es un ejercicio de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en Estados Unidos, organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
La actividad está prevista para las 2:20 de la tarde, hora del Este, y permitirá comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación de emergencia mediante transmisiones de radio y televisión. Durante el ejercicio, algunos programas serán interrumpidos brevemente para difundir un mensaje que identificará la actividad como una prueba. No se contempla interrumpir el suministro eléctrico ni enviar alertas a teléfonos celulares.
Por tanto, este ejercicio estadounidense no representa una amenaza para las redes eléctricas de otros países ni confirma los rumores de un apagón mundial.
Tener suministros básicos en casa siempre es una medida preventiva, pero no hay motivos para realizar compras de pánico por esta fecha. La recomendación es consultar fuentes oficiales y evitar compartir información sin verificar.