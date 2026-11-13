 Cuartos de final arrancan con empate entre Curazao y Panamá
Deportes

Los cuartos de final de la Nations League arrancan con empate entre Curazao y Panamá

El domingo 15 de noviembre en horas de la tarde, Panamá recibirá a Curazao para conocer al primer equipo clasificado a la “Final Four”.

Compartir:
Acción de juego entre Curazao y Panamá por Nations League 2026-2027
Acción de juego entre Curazao y Panamá por Nations League 2026-2027 / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las selecciones de Panamá y Curazao empataron este jueves sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y dejaron abierta hasta la próxima semana en Ciudad de Panamá, la disputa por una plaza en las semifinales.

El partido de hoy conducido por la árbitra estadounidense Tori Penso mostró a dos selecciones con planteamientos ofensivo, aunque sin puntería para abrir diferencias.

El primer aviso de peligro llegó en el minuto 1, cuando un remate de Livano Comenencia exigió al máximo al guardameta panameño Orlando Mosquera.

Panamá pasó apuros ante los pases profundos de los curazoleños.

En el minuto 21, la Roja centroamericana probó a puerta de Eloy Room, quien respondió en forma. Tres minutos después, Room volvió a intervenir para neutralizar un cabezazo de Michael Amir Murillo y un remate de Adalberto Carrasquilla.

Juninho Bacuna protagonizó una rápida descolgada, controló el balón y remató con potencia, pero Mosquera desvió el lanzamiento y evitó el tanto de los caribeños.

En el minuto 36 se produjo la oportunidad más clara de Panamá en la primera mitad, tras una combinación colectiva que culminó Jorge Gutiérrez.

No cambió libreto en el segundo tiempo

En el segundo tiempo más de lo mismo. El equipo panameño mejoró su funcionamiento con la reducción de las distancias entre sus líneas en busca del juego más colectivo y asumió el control del balón. Por contra, la selección local mantuvo su apuesta por el juego vertical con lanzamientos profundos.

En el minuto 62, Amir Murillo probó con un remate de larga distancia.

Tres minutos después, en el 65, Carlos Harvey dispuso de una de las mejores oportunidades para adelantar a Panamá, pero Room volvió a responder con una intervención que mantuvo imbatida su meta.

La última acción de peligro llegó en el minuto 88, cuando Kadir Barría recibió una asistencia de Cristian Martínez y ensayó un remate que se marchó por encima del travesaño.

Foto embed
Resultado entre Curazao y Panamá por Nations League - Fepafut

*Información EFE.

En Portada

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapat
Nacionales

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

08:18 AM, Nov 13
Aquí hay una balacera: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapat
Nacionales

"Aquí hay una balacera": video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

08:23 AM, Nov 13
¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébolt
Deportes

¡Llegó el gran día! Guatemala busca triunfo ante Canadá en El Trébol

07:43 AM, Nov 13
Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridost
Nacionales

Accidente de microbús en Huehuetenango: un fallecido y 14 heridos

07:37 AM, Nov 13
Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York t
Nacionales

Confirman muerte de guatemalteco tras colapso de edificio en Nueva York

07:53 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadEstados UnidosJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar