 Los Simpson predicen apagón mundial y guerra nuclear
Farándula

¡Los Simpson aterran con predicción de apagón mundial en noviembre en medio del temor a una guerra nuclear!

Una inquietante escena de Los Simpson volvió a encender las alarmas en redes sociales por su supuesta relación con un apagón mundial.

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Los Simpson, Los Simpson
Los Simpson / FOTO: Los Simpson
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Las supuestas predicciones de Los Simpson vuelven a generar controversia en redes sociales.  Esta vez, una escena de la popular serie animada ha despertado preocupación entre los internautas, quienes relacionan un supuesto apagón mundial para el 17 de noviembre de 2026 con los rumores sobre una posible Tercera Guerra Mundial y ataques nucleares.

La teoría surgió luego de que usuarios recuperaran un fragmento del episodio It’s a Blunderful Life, correspondiente a la temporada 35, estrenado el 19 de noviembre de 2023.  En este capítulo, Lisa Simpson recuerda un acontecimiento que marcó a Springfield: un gran apagón que dejó a sus habitantes sin electricidad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una escena en la que aparece el diario de Lisa con la fecha del 17 de noviembre y una frase que dice: "Se aproxima una tormenta".  La coincidencia con la fecha que actualmente circula en internet provocó que miles de personas comenzaran a compartir teorías sobre una posible crisis energética mundial.

Las especulaciones no se limitan al episodio de Los Simpson. En distintas plataformas digitales también circulan publicaciones que relacionan la fecha con los conflictos internacionales, una posible escalada militar y el temor a un enfrentamiento nuclear. Estas versiones han alimentado la preocupación sobre un eventual apagón que podría afectar los servicios básicos, las comunicaciones y el suministro eléctrico en diferentes países.

Más de la predicción de Los Simpson

No obstante, es importante aclarar que no existe evidencia oficial de que vaya a ocurrir un apagón mundial el 17 de noviembre de 2026, ni de que esté programada una operación militar relacionada con esa fecha.

Lo que sí está confirmado es que Estados Unidos realizará una prueba nacional de su Sistema de Alertas de Emergencia (EAS), organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

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El simulacro está programado para las 14:20 horas del Este y contempla una interrupción breve de las transmisiones de radio y televisión para emitir un mensaje de prueba. Cabe destacar que no implica un corte de electricidad ni una interrupción mundial de internet.

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