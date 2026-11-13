 Meta elimina cuenta de Russell Brand condena de violación
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Meta elimina la cuenta de Russell Brand tras condena por violación

El comediante británico condenado a 10 años y 6 meses de prisión por violación y agresión sexual, enfrenta además investigaciones por otros dos casos de delitos similares, uno implicando a una menor de 16 años.

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russell brand, Twitter
russell brand / FOTO: Twitter
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Meta eliminó la cuenta de Instagram de Russell Brand tras su condena por violación y agresión sexual, argumentando el incumplimiento de sus políticas internas de seguridad e integridad.

El perfil del comediante desapareció de la plataforma pocos días después de que fuera hallado culpable, mientras que su cuenta de X permanece activa.

Un portavoz de Meta confirmó que la decisión se debió a que Russell Brand violó las normas comunitarias, en particular la política de Integridad de Cuenta.

Esta permite desactivar perfiles de usuarios condenados por delitos sexuales, aunque estos hechos hayan ocurrido fuera de la plataforma.

No quedó claro quién publicó el aviso en la red social X en nombre de Brand, ya que actualmente cumple una sentencia de 10 años y seis meses de prisión.

Russell Brand fue declarado culpable el 5 de noviembre, tras tres días de deliberaciones, de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

El juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, dictó las siguientes penas: nueve meses por la primera agresión sexual, 18 meses por la segunda —reducida de dos años— y ocho meses por la tercera. La condena por violación fue de nueve años.

De acuerdo con el juez, Brand cumplirá dos tercios de la sentencia en reclusión antes de poder optar por la libertad condicional. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente.

Más detalles

Durante el juicio, una de las víctimas relató las secuelas emocionales del ataque sufrido en 2009, describiendo el trauma como una carga permanente.

El magistrado describió a Russell Brand, de 51 años, como un depredador sexual que abusó de su condición de figura pública para ejercer poder sobre sus víctimas. Aunque reconoció el abuso de poder, el juez aclaró que la ley no considera la fama como agravante penal.

Antes de escuchar la sentencia, el ex de Katy Perry permaneció impasible ante las declaraciones de sus cuatro víctimas. Una testificó en persona y las otras tres presentaron sus testimonios por escrito, leídos por los fiscales.

Al escuchar el fallo, Russell Brand dirigió un "te amo" en silencio a su esposa, Laura, quien estuvo presente en todo el proceso.

La defensa alegó que Russell Brand "es una persona fundamentalmente diferente hoy", en referencia a su recuperación de adicciones y a su fe cristiana. Tras dejar el mundo del espectáculo convencional, el actor se enfocó en plataformas digitales donde abordaba temas de política, espiritualidad y teorías de conspiración.

La investigación judicial sigue abierta, ya que la Policía Metropolitana de Londres confirmó que Brand se mantiene bajo investigación por otros dos presuntos casos de violación, uno de ellos relacionado con una joven de 16 años al momento de los hechos.

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Russell Brand - Instagram

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