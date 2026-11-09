 Russell Brand condenado a 10 años por violación y agresión
Farándula

Condenan a Russell Brand a 10 años y medio de prisión por violación y agresión sexual

El comediante y actor británico conoce su sentencia en una sala de tribunales de Londres después de que un jurado lo encontrara culpable de abusar sexualmente de cuatro mujeres en incidentes que se remontan a 2004.

Compartir:
Russell Brand, Instagram
Russell Brand / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, estableció la condena después de que el popular actor fuera declarado culpable el pasado jueves de los cuatro delitos.

El magistrado, que calificó hoy al comediante de "depredador sexual", destacó la «determinación y el coraje» de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Russell Brand.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand, que llevaba un crucifijo al cuello, miró a su mujer, Laura Gallacher, con la que tiene tres hijos, y le dijo:

"Te quiero", tras lo cual fue conducido a las dependencias internas de la corte antes de ser trasladado a una cárcel donde tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional.

Caso en 2009

Del total de la condena, 10 años corresponden a la violación de una mujer, cometida en el año 2009.

El magistrado reconoció en su descargo las labores que Russell Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos.

El pasado jueves, Russell Brand fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje.

Sin embargo, un jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres lo declaró culpable de agredir sexualmente a cuatro de las seis mujeres que lo acusaron por hechos que se remontan a 2004. El comediante fue absuelto de dos cargos de violación y uno de intento de agresión sexual.

Foto embed
Russell Brand - Instagram

En Portada

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura t
Nacionales

María Fernanda Rivera confirma su renuncia al Ministerio de Agricultura

11:28 AM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09
Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacionalt
Deportes

Diputado José Chic cuestiona a la CDAG por ocultar información del estadio nacional

11:02 AM, Nov 09
Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemalat
Nacionales

Pronostican frío intenso para noviembre en varios departamentos de Guatemala

10:25 AM, Nov 09
Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemalat
Farándula

Muere youtuber surcoreano que compartió increíbles videos de su viaje por Guatemala

09:12 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal Madrid#LaLigaSeguridad65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar