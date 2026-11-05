 Russell Brand Culpable de Violación y Agresión Sexual
Farándula

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

El actor británico de 51 años fue condenado por delitos sexuales tras un juicio que destacó el impacto de sus acciones en seis mujeres. La sentencia se conocerá el 8 de noviembre.

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Russell Brand y su ex Katty Perry, Foto: EFE
Russell Brand y su ex Katty Perry / FOTO: Foto: EFE
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Russell Brand, actor y comediante británico de 51 años, fue declarado culpable de violación y agresión sexual tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Un jurado lo encontró responsable de un cargo de violación y tres de agresión sexual, al término de dos días de deliberaciones que pusieron fin a un proceso judicial de casi cuatro semanas.

El juicio, iniciado el 12 de octubre, abordó siete acusaciones planteadas por seis mujeres, con sucesos ocurridos entre 1999 y 2009. Los cargos incluían tres delitos de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión deshonesta.

El jurado finalmente absolvió a Russell Brand de dos cargos de violación y del cargo de intento de agresión deshonesta.

Además, fue enviado de inmediato a prisión preventiva. El juez Bennathan señaló que la consecuencia inevitable será una sentencia de prisión, la cual se dará a conocer el próximo lunes 8 de noviembre.

Laura Brand, esposa del actor, presenció la lectura del veredicto desde la galería pública, mientras dos oficiales de seguridad escoltaron a Brand tras conocer la decisión.

Los cargos y el veredicto

Los hechos por los que Russell Brand fue encontrado culpable incluyen:

  • Tocar los pechos a una mujer durante una fiesta en el Nordic Bar de Londres en 2004.
  • Empujar y besar de forma agresiva a una mujer en una emisora de radio en 2004 o 2005.
  • Penetración anal sin consentimiento a otra denunciante en su domicilio de Londres en 2009, hecho que constituyó el cargo de violación.
  • Agresión sexual a una exempleada de Channel 4 en el lugar de trabajo en 2009.

Las mujeres decidieron denunciar tras ver un documental transmitido por Channel 4 en 2023 y al leer sobre el caso en The Times.

Según la defensa de Russell Brand, el documental influyó de manera negativa en el proceso; sin embargo, la fiscalía argumentó que el material fue solo un impulso para romper el silencio sobre hechos traumáticos.

Durante el juicio, él declaró ante el jurado que las acusaciones fueron "profundamente traumáticas" y que el consentimiento sexual ha sido siempre "fundamental" para él. Su defensa sostuvo la ausencia de pruebas que ilustraran conductas habituales de abuso sexual.

El periodo de los incidentes coincide con el ascenso de Russell Brand a la fama, impulsado por su relación con la cantante Katy Perry. Ahora, el artista espera la sentencia definitiva que definirá los años de prisión que deberá cumplir.

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