 Tius Luka: El Joven Cantante que Impactó con Katy Perry
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02 USA USA Paraguay Paraguay 00
38:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
Turkey Paraguay USA Australia
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland USA Haiti Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
37
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

¿Quién es Tius Luka? El joven cantante que emocionó junto a Katy Perry en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Katy Perry y Tius Luka, Foto EFE
Katy Perry y Tius Luka / FOTO: Foto EFE

Katy Perry emociona al público junto a Tius Luka con una conmovedora interpretación de "Wonder" en el Mundial 2026.

La ceremonia celebrada en Estados Unidos regaló uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026 gracias a la esperada presentación de Katy Perry. La cantante estadounidense subió al escenario para interpretar "Wonder", una actuación que estuvo marcada por la sensibilidad, la esperanza y un poderoso mensaje de unidad que logró conmover a los asistentes.

Acompañada por el joven artista Tius Luka, Perry protagonizó una puesta en escena diferente a los espectáculos explosivos que suelen caracterizar su carrera. Esta vez, la emoción fue la protagonista de una presentación que rápidamente comenzó a generar reacciones positivas en redes sociales.

Una actuación cargada de sentimiento

Desde los primeros acordes de "Wonder", el ambiente en el estadio cambió por completo. Las luces, las imágenes proyectadas en las pantallas gigantes y la interpretación de ambos artistas crearon una atmósfera íntima y emotiva en medio de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Katy Perry apareció luciendo un elegante vestuario especialmente diseñado para la ocasión, combinando elementos modernos con detalles que resaltaban el carácter inspirador de la canción. Su interpretación estuvo acompañada por una destacada ejecución vocal que fue ampliamente elogiada por los aficionados.

Foto embed
Katy Perry - Foto EFE

La artista logró conectar con el público a través de una canción que habla sobre la capacidad de asombro, los sueños y la esperanza, valores que encajan perfectamente con el espíritu de una competición que reúne a países de todo el mundo.

¿Quién es Tius Luka?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la presentación fue la participación de Tius Luka.

El joven cantante y músico se ha convertido en una de las nuevas promesas de la industria musical gracias a su talento vocal y a la sensibilidad que transmite en sus interpretaciones. Aunque todavía está construyendo su carrera internacional, su participación junto a una estrella del nivel de Katy Perry representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

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Katy Perry y Tius Luka - Redes sociales

Durante la presentación de "Wonder", Tius Luka aportó una voz cálida y emotiva que complementó perfectamente la interpretación de Perry, generando una química artística que fue destacada por los espectadores.

Su presencia también reforzó el mensaje de la canción, que apuesta por las nuevas generaciones y la importancia de mantener viva la capacidad de soñar.

Tius Luka es hijo del músico Kent Sundberg, quien junto a su hermano Cato Sundberg tiene la banda de synthpop Donkeyboy, muy conocida en Noruega.

Las redes reaccionan

Miles de usuarios compartieron fragmentos de la presentación y destacaron la emoción transmitida por ambos artistas. Muchos calificaron el momento como uno de los más memorables de la ceremonia y celebraron la decisión de apostar por una actuación inspiradora en lugar de un espectáculo centrado únicamente en efectos visuales.

Los comentarios también estuvieron dirigidos al talento vocal de Katy Perry, quien recibió elogios por la calidad de su interpretación y por la sensibilidad que mostró durante toda la presentación.

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