Muere a los 75 años leyenda de Rata Blanca

El mundo del rock argentino está de luto. Saúl Blanch, primer vocalista de Rata Blanca, murió este 21 de octubre de 2026 a los 75 años, luego de permanecer varias semanas hospitalizado. La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez, quien recordó el importante legado que el músico dejó en la historia del rock pesado de Argentina.
Nacido en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1951, Blanch comenzó su carrera musical durante la década de 1970 como integrante de Plus, una de las bandas pioneras del hard rock argentino. Con esta agrupación participó en discos como No pisar el infinito, publicado en 1976, Plus, de 1978, y Escuela de rock 'n' roll, de 1981.
Su nombre quedó ligado para siempre a Rata Blanca, agrupación liderada por Walter Giardino y considerada una de las bandas más importantes del heavy metal en español. Aunque Blanch se había alejado de la agrupación, regresó para grabar las voces del primer álbum de Rata Blanca, lanzado en 1988.
Su interpretación quedó registrada en canciones como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Solo para amarte. Después de la publicación del disco, Blanch dejó definitivamente la banda y fue reemplazado por Adrián Barilari, quien posteriormente se convertiría en una de las voces más reconocidas de Rata Blanca.
Más del integrante de Rata Blanda
Lejos de detenerse, Saúl Blanch continuó vinculado a la música. En 1990 lanzó Fiel a sus fieles, su primer álbum como solista, y años más tarde regresó con Refugiado, publicado en 2006 bajo el proyecto Saúl Blanch Revancha. Uno de los momentos más especiales de sus últimos años ocurrió en 2013, cuando volvió a compartir escenario con Rata Blanca como invitado durante los conciertos conmemorativos por los 25 años de la agrupación.
Su muerte representa una pérdida para el heavy metal argentino y el rock latinoamericano. Con una trayectoria que comenzó en los años 70, Saúl Blanch dejó su huella en distintas etapas del género y, especialmente, en el primer capítulo discográfico de una banda que terminaría convirtiéndose en un referente internacional.