Miss Universe Guatemala Impacta con sorprendentes fotos

María Adelina Castillo Birba continúa ganando protagonismo a pocas semanas de uno de los momentos más importantes de su carrera. La actual Miss Universe Guatemala 2026 recientemente viajó a Estados Unidos, donde participó en distintas actividades relacionadas con su preparación rumbo al certamen internacional.
Durante su estadía, la representante de Guatemala visitó medios de comunicación, participó en entrevistas y tuvo encuentros con la comunidad guatemalteca en Nueva York. También fue recibida en el Consulado General de Guatemala en esa ciudad, donde compartió con funcionarios y compatriotas.
Uno de los momentos destacados de su recorrido fue su participación en actividades relacionadas con el Desfile de la Hispanidad en Nueva York, además de encuentros con medios y organizaciones de la comunidad guatemalteca. Sin embargo, más allá de sus compromisos oficiales, Castillo también se robó las miradas con las fotografías que compartió durante su visita a Estados Unidos.
En una de las imágenes que llamó especialmente la atención, la reina guatemalteca aparece posando con gran seguridad y una actitud que recuerda a una sesión profesional de modelaje. La Miss Universe Guatemala luce un blazer rojo combinado con pantalones negros, un estilismo elegante que resalta su figura y proyecta una imagen sofisticada.
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La fotografía rápidamente despertó comentarios de admiración entre sus seguidores, quienes destacaron la belleza y presencia escénica de la guatemalteca. Su paso por Nueva York dejó claro que, además de su preparación profesional, la representante nacional también sabe desenvolverse frente a las cámaras con naturalidad y elegancia.
Castillo, de 30 años y originaria de Sacatepéquez, tiene formación como médica y pediatra, y fue coronada como Miss Universe Guatemala 2026 el pasado 8 de agosto. Castillo representará a Guatemala en la edición número 75 del certamen, que tendrá como sede San Juan, Puerto Rico.
La gran final está programada para el 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Con su preparación cada vez más intensa, su experiencia internacional y una imagen que continúa conquistando seguidores, Miss Universe Guatemala se prepara para llevar la bandera nacional al escenario mundial, donde buscará hacer historia para el país.