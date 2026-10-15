 5 caricaturas que un pediatra recomienda evitar para niños
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Estas son las 5 caricaturas que un pediatra recomienda quitar a los niños

Una recomendación de un pediatra sobre el contenido que consumen los niños ha generado debate entre padres y usuarios de redes sociales.

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Caricaturas / FOTO: Caricaturas
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Una lista de cinco populares caricaturas infantiles generó debate entre padres luego de que un pediatra señalara que algunas producciones podrían afectar la atención y el desarrollo del lenguaje de los niños.  La recomendación no se centra necesariamente en que las historias sean negativas, sino en la velocidad de las escenas, los estímulos visuales y auditivos y la cantidad de información que reciben los menores en poco tiempo.

De acuerdo con la publicación difundida por la cuenta CRIE | Rehabilitación Infantil, estas características pueden hacer que los niños se acostumbren a estímulos muy intensos y posteriormente tengan dificultades para concentrarse en actividades más pausadas.

¿Cuáles son las 5 caricaturas que recomienda evitar?

En la lista aparecen algunas de las producciones más conocidas entre los niños:

• Peppa Pig: el pediatra cuestiona su diálogo rápido y los conflictos que pueden ser replicados por los menores.

• La Gallina Pintadita: señala la repetición constante de canciones y estímulos.

• Paw Patrol: su gran cantidad de acción, sonidos y cambios puede resultar demasiado estimulante.

• Baby Shark: la repetición constante es uno de los aspectos señalados por el especialista.

• Cocomelon: ocupa el primer lugar de la lista debido a sus cambios rápidos de escena, colores intensos y elevado nivel de estimulación.

Caricaturas que sobre estimulan 

El especialista sostiene que este tipo de contenido puede hacer que otras actividades cotidianas parezcan demasiado lentas para los niños, especialmente cuando existe un consumo frecuente. Como alternativas, el especialista propone producciones con ritmos más pausados y mayor interacción verbal.

Entre ellas están Dora la Exploradora, Sid, el niño científico, Plaza Sésamo, Daniel Tigre y Bluey.

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El criterio, según la recomendación, es buscar programas que permitan al niño participar, responder preguntas, identificar emociones, resolver problemas y relacionar lo que observa con situaciones de la vida cotidiana. El pediatra también plantea una recomendación especialmente estricta para los más pequeños: antes de los dos años, evitar la exposición a pantallas, mientras que después recomienda limitar el tiempo y acompañar al niño durante el consumo.

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