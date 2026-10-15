¿Cenar tarde engorda? Lo que dice la ciencia sobre el peso

La pregunta "¿comer tarde engorda?" genera dudas entre quienes buscan bajar de peso y llevar una vida saludable. Durante años se ha repetido que comer después de cierta hora provoca aumento de peso, pero la realidad es más compleja.
Sin embargo, no existe una hora mágica a partir de la cual cualquier alimento se convierta en grasa. Cabe destacar que, investigaciones recientes sí apuntan a que el horario de las comidas puede influir en el hambre, el gasto energético y la forma en que el organismo procesa los alimentos.
Un estudio publicado en Cell Metabolism analizó los efectos de comer más tarde en adultos con sobrepeso u obesidad. Los investigadores mantuvieron controladas las cantidades de comida, la actividad física, el sueño y otros factores para comparar diferentes horarios.
Los resultados encontraron que comer tarde aumentó el hambre y redujo el gasto energético durante el día. Además, se observaron cambios en hormonas relacionadas con el apetito y modificaciones en el tejido adiposo que podrían favorecer el almacenamiento de grasa.
¿Realmente engorda comer tarde?
Esto no quiere decir que una cena ocasional a altas horas de la noche vaya a provocar un aumento de peso inmediato. El problema puede aparecer cuando cenar tarde se convierte en un hábito, especialmente si esa comida es abundante o se acompaña de snacks, postres o bebidas con muchas calorías.
Cabe destacar que, las calorías totales continúan siendo un factor fundamental para controlar el peso. De hecho, algunos estudios han encontrado que distribuir una mayor cantidad de calorías durante las primeras horas del día puede ayudar a controlar el hambre, pero no todos los ensayos han encontrado diferencias importantes en la pérdida de peso.
Una revisión publicada en JAMA Network Open, que incluyó 29 ensayos clínicos y 2,485 participantes, encontró que estrategias como restringir el horario de alimentación y consumir más calorías temprano en el día se asociaron con una mayor pérdida de peso. Entonces, ¿conviene evitar comer de noche? Si es posible, puede ser beneficioso evitar cenas muy abundantes justo antes de dormir y procurar una alimentación regular durante el día.