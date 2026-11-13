Origen y supersticiones del viernes 13: ¿Por qué es de mala suerte?

Este viernes 13 de noviembre de 2026, una de las fechas más relacionadas con la mala suerte volvió a despertar curiosidad, temor y numerosas supersticiones en diferentes partes del mundo.
Para algunas personas, el viernes 13 es simplemente un día más del calendario. Sin embargo, otras prefieren evitar viajes, aplazar decisiones importantes, no iniciar nuevos proyectos e incluso permanecer en casa para protegerse de posibles desgracias.
Pero ¿de dónde surgió esta creencia y por qué el número 13, combinado con un viernes, adquirió una reputación tan negativa?
Aunque existen diferentes teorías religiosas, históricas y culturales, los especialistas coinciden en que no se ha demostrado un origen único de esta superstición.
¿Por qué el número 13 se relaciona con la mala suerte?
Una de las explicaciones más conocidas proviene de la tradición cristiana y su relación con la Última Cena de Jesucristo.
Según los relatos bíblicos, Jesús compartió su última cena con sus 12 apóstoles, por lo que había 13 personas reunidas alrededor de la mesa. La tradición popular relacionó posteriormente ese número con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.
Por otra parte, el viernes también adquirió una connotación negativa dentro de algunas creencias cristianas occidentales, debido a que fue el día en que Jesucristo murió crucificado.
La combinación de ambos elementos contribuyó a que el viernes 13 comenzara a interpretarse como una fecha de mal augurio.
Otra explicación está relacionada con el simbolismo del número 12, considerado una representación del orden y la totalidad en distintas culturas.
Existen 12 meses del año, 12 signos del zodiaco y 12 apóstoles. Desde esa perspectiva simbólica, el número 13 representaría una ruptura de ese orden establecido.
Sin embargo, estas interpretaciones no constituyen pruebas de que el número pueda atraer desgracias.
El acontecimiento histórico que alimentó la leyenda
Una de las teorías más difundidas relaciona el viernes 13 con la persecución de los caballeros templarios.
El viernes 13 de octubre de 1307, por órdenes del rey Felipe IV de Francia, numerosos integrantes de la Orden del Temple fueron arrestados y acusados de distintos delitos.
La persecución dio lugar a procesos judiciales, encarcelamientos y ejecuciones que marcaron la historia de esta organización religiosa y militar.
Con el paso de los siglos, aquel acontecimiento comenzó a relacionarse con la supuesta mala suerte del viernes 13.
No obstante, investigadores de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos han señalado que no existen pruebas históricas suficientes para afirmar que la superstición surgió a raíz de esos arrestos.
De hecho, algunas de las primeras referencias escritas conocidas que vinculan específicamente el viernes 13 con la mala fortuna aparecen en obras francesas del siglo XIX.
¿Por qué en algunos países se teme al martes 13?
Aunque el viernes 13 es una fecha especialmente temida en Estados Unidos y otras sociedades occidentales, no todas las culturas comparten la misma superstición.
En España y diversos países latinoamericanos, el martes 13 también es considerado un día de mala suerte.
Esta creencia suele relacionarse con Marte, el dios romano de la guerra, asociado con los conflictos y la violencia.
De allí surgió el conocido refrán popular: "En martes, ni te cases ni te embarques". En Italia, por ejemplo, existe una superstición relacionada con el viernes 17.
Esto demuestra que las fechas consideradas desafortunadas dependen principalmente de las tradiciones y creencias transmitidas de generación en generación.
Las supersticiones más conocidas del viernes 13
El temor a esta fecha también se encuentra acompañado por distintas creencias populares que, aunque no surgieron necesariamente del viernes 13, suelen asociarse con la mala suerte.
Entre las más conocidas destacan:
- Cruzarse con un gato negro.
- Romper un espejo, una acción que popularmente se relaciona con siete años de mala suerte.
- Pasar por debajo de una escalera.
- Derramar sal.
- Abrir un paraguas dentro de una vivienda.
- Evitar bodas, viajes o decisiones importantes durante esta fecha.
Algunas personas también recurren a amuletos, herraduras, rituales o la costumbre de tocar madera para sentirse protegidas.
Estas prácticas forman parte del folclore y no cuentan con evidencia científica que demuestre que pueden modificar los acontecimientos futuros.
El viernes 13 también conquistó el cine de terror
La industria cinematográfica contribuyó considerablemente a popularizar el miedo a esta fecha.
En 1980 se estrenó la película de terror Friday the 13th, conocida en español como Viernes 13, que dio origen a una de las franquicias más reconocidas del género.
El personaje de Jason Voorhees, especialmente identificado con su máscara de hockey en entregas posteriores, terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del cine de terror.
La franquicia impulsó nuevas películas, videojuegos, productos y referencias culturales que reforzaron la asociación del viernes 13 con el misterio y el miedo.
¿Realmente ocurren más desgracias un viernes 13?
Pese a la fama que rodea esta fecha, no existe evidencia científica sólida que demuestre que los viernes 13 sean más peligrosos que cualquier otro día del calendario.
Investigaciones sobre accidentes, intervenciones médicas y otros acontecimientos no han encontrado un patrón consistente que permita afirmar que esta fecha provoque mayor cantidad de desgracias.
La psicología ofrece otra explicación: cuando una persona cree que determinado día es desafortunado, puede prestar más atención a los acontecimientos negativos y recordarlos con mayor facilidad.
De esta manera, una situación cotidiana puede interpretarse como una confirmación de la superstición, aunque no exista relación entre el incidente y la fecha.