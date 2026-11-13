 Camión cae a barranco en Alta Verapaz; hay un fallecido y cinco heridos
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Camión cae a barranco en Alta Verapaz; hay un fallecido y cinco heridos

La mayoría de los lesionados son menores de edad.

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Socorristas trasladaron al hospital a los afectados por el accidente en San Juan Chamelco, Alta Verapaz., Bomberos Municipales Departamentales
Socorristas trasladaron al hospital a los afectados por el accidente en San Juan Chamelco, Alta Verapaz. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche de pasado jueves, 12 de noviembre, dejó como saldo una persona fallecida y cinco más heridas, en la aldea Satalox, municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Los elementos de Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que trasladaron unidades al referido sector después de que recibieron alertas con respecto a que un camión en el que se movilizaban varias personas había caído al fondo de un barranco.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a cinco personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron estabilizadas y posteriormente trasladadas a la emergencia del Hospital Regional de Cobán.

Asimismo, los socorristas determinaron que un hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrió, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.

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