 Los actores mejor pagados gracias al streaming en 2023
Farándula

Gracias al streaming: Ellos son los actores mejores pagados

Plataformas como Apple TV+, Peacock y Paramount+ ofrecen salarios millonarios para atraer a los nombres más reconocidos.

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The Morning Show, Instagram
The Morning Show / FOTO: Instagram
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En medio de la disminución en la producción de series originales, las plataformas de streaming como Apple TV+, HBO, Amazon, Peacock y Paramount+ se disputan a las grandes actores de Hollywood, ofreciendo salarios de hasta 2 millones de dólares por episodio para mantener su atractivo y liderazgo en el mercado.

A pesar de que el sector enfrenta desafíos y un entorno laboral exigente, los agentes de talentos consideran que los salarios para los nombres más destacados continúan en su punto más alto.

Un claro ejemplo de esta tendencia la marcaron Jennifer Aniston y Reese Witherspoon al negociar cerca de 2 millones de dólares por episodio para protagonizar "The Morning Show" en Apple TV+, estableciendo un nuevo estándar en la industria.

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The Morning Show - IMDb

Otras figuras también han alcanzado cifras impresionantes en streaming: Sylvester Stallone percibe alrededor de 2 millones de dólares por episodio en "Tulsa King" de Paramount+.}

Los protagonistas de "Only Murders in the Building" —Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short— superan el millón de dólares por capítulo, consolidando este nuevo techo salarial mientras avanza la serie.

La actriz Jennifer Garner también cruzó el umbral del millón de dólares por episodio gracias a "The Five-Star Weekend" en Peacock, lo que evidencia cómo las plataformas permiten que grandes figuras del cine se sumen a proyectos televisivos de alto perfil debido a la reducción habitual de las temporadas, que ahora oscilan entre 6 y 10 episodios.

Según agentes especializados, incrementar el salario de los actores resulta esencial, ya que el público apuesta por contenidos liderados por celebridades capaces de "anclar" los programas. Estas condiciones también han eliminado muchas cláusulas de exclusividad, facilitando que figuras como Nicole Kidman participen en varios proyectos al mismo tiempo.

Millonarios de la pantalla chica

Desde hace ocho años, la prohibición en California del "actor’s quote" —el valor de referencia en negociaciones previas— ha ayudado sobre todo a mujeres y minorías, permitiendo que ahora el sueldo dependa estrictamente del papel.

Además, el selecto grupo de mejor remunerados en streaming incluye a Zendaya con 1 millón de dólares por episodio en "Euphoria" (HBO), Nicolas Cage en "Spider-Noir" y Robert De Niro en "Zero Day". Harrison Ford supera ese techo con 1,3 millones en "Shrinking", y Kenneth Branagh lidera con 1,4 millones por episodio en "Laird".

Chris Pratt igualó el récord de Aniston y Witherspoon en "The Terminal List". Otras cifras destacadas incluyen a Kelly Reilly y Cole Hauser con 1,2 millones en "Dutton Ranch", y a Jason Segel y Ford con 1,3 millones en "Shrinking".

Otros talentos que completan este grupo con salarios de entre 1 millón y 1.1 millones de dólares por episodio incluyen

  • Jake Gyllenhaal
  • Alan Ritchson
  • Andrew Garfield
  • Jude Law
  • Elisabeth Moss

Sin embargo, este auge salarial no es uniforme. Los actores de rango medio, quienes en la era de las cadenas abiertas sostenían sus ingresos pasando de piloto en piloto, atraviesan un momento más difícil.

Para este segmento, las oportunidades se redujeron considerablemente en comparación con los años de mayor expansión del streaming, entre 2016 y 2019.

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