Jennifer Aniston: Su cruda verdad sobre 20 años de infertilidad

Jennifer Aniston ha abierto una de las partes más íntimas de su vida en una entrevista donde reconoce haber pasado más de veinte años intentando concebir.
La actriz señaló que en ese tiempo se sometió a tratamientos y enfrentando la presión mediática y las especulaciones del público sobre su ausencia de hijos.
En una conversación con Harper’s Bazaar UK publicada recientemente, Jennifer Aniston aseguró que el público no conocía su historia personal: los esfuerzos de los últimos 20 años por formar una familia.
Reveló que ha intentado concebir mediante fertilización in vitro (IVF), probó tratamientos alternativos como infusiones y remedios caseros ("drinking Chinese teas"), y exploró diversas opciones médicas.
"Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público. Me sometí a fertilización in vitro, tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor''', aseguró.
Ahora, a sus 56 años, la estrella de The Morning Show se encuentra ''tranquila'' y en paz con este asunto. ''Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto'', señalaba.
Jennifer Aniston también criticó todas las noticias que la tachaban de "egoísta" o "demasiado enfocada en su carrera" por no tener hijos.
Aclaró que tales afirmaciones son falsas y dolorosas. Aunque reconoce la dificultad emocional del proceso, Jennifer Aniston afirmó que hoy se siente en paz con su decisión y sin arrepentimientos.
Sobre la adopción
Jennifer Aniston también habló de la razón por la que nunca mostró interés por la adopción. La periodista Monica Padman quiso saber cuál era su postura sobre la adopción y si realmente llegó a considerarla una opción para formar una familia.
''Cuando la gente dice 'pero puedes adoptar', no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan'', declaraba.
Jennifer Aniston es una de las actrices más populares de Hollywood. La intérprete estadounidense, de 56 años, saltó a la fama mundial a principios de la década de los noventa gracias a su papel de Rachel Green en la mítica serie Friends, que se emitió entre 1994 y 2004.
Desde entonces, la actriz ha protagonizado numerosos proyectos audiovisuales tanto en la gran pantalla como en televisión, siendo The Morning Show su éxito más reciente.