Star Wars regresa a cines: Celebra sus 50 años de historia

La icónica saga de ciencia ficción, Star Wars, se prepara para un regreso triunfal a la pantalla grande en 2027, marcando medio siglo desde el estreno de su película original.
Lucasfilm y Disney han desvelado un ambicioso calendario de celebraciones que no solo incluirá el reestreno de la primera entrega restaurada, sino también el lanzamiento de una nueva película y una serie de eventos inmersivos que prometen deleitar a los seguidores de todas las generaciones.
El punto culminante de este festejo será el regreso de la película original de Star Wars a los cines de todo el mundo el 19 de febrero de 2027.
Esta versión restaurada podrá disfrutarse en diversos formatos, incluyendo IMAX 70 mm, 70 mm, 35 mm, IMAX, 4DX y D-BOX, ofreciendo una experiencia cinematográfica renovada para los fanáticos.
La proyección en IMAX 70 mm estará disponible en más de 40 salas equipadas con esta avanzada tecnología, asegurando una inmersión visual y sonora sin precedentes.
Además del nostálgico reestreno, el universo de Star Wars se expandirá con una nueva historia cinematográfica titulada "Star Wars: Starfighter", protagonizada por Ryan Gosling.
Su estreno mundial está programado para el 28 de mayo de 2027. Esta producción promete introducir personajes y escenarios completamente inéditos, explorando una era nunca antes vista en la franquicia y estará disponible en múltiples formatos, incluyendo IMAX 70 mm.
Un Año de Celebraciones Pre-Aniversario
Las festividades comenzarán mucho antes de 2027, con una serie de lanzamientos y eventos diseñados para construir la expectativa.
El 20 de enero, Disney+ estrenará la segunda temporada de "Ahsoka", la aclamada serie protagonizada por Rosario Dawson, que continúa la narrativa después de la caída del Imperio y el surgimiento de la Nueva República.
En abril, los aficionados tendrán la oportunidad de sumergirse en la música de la saga con "Star Wars in Concert: The Skywalker Saga".
Este espectáculo se llevará a cabo los días 2 y 3 de abril en el icónico Hollywood Bowl, el mismo escenario que albergó el primer concierto oficial de la franquicia en noviembre de 1977. Anthony Daniels, el actor detrás del droide C-3PO, será el anfitrión de ambas funciones, guiando al público a través de las emblemáticas composiciones de John Williams, acompañadas de escenas y música de las nueve películas.
Ese mismo fin de semana, del 1 al 4 de abril, Los Ángeles será la sede de una nueva edición de Star Wars Celebration, el encuentro definitivo para los seguidores de la saga. Este evento contará con paneles exclusivos, expositores, mercancía especial e invitados de honor. Las entradas para esta convención ya se encuentran agotadas, lo que demuestra el fervor de la comunidad.
El 4 de mayo, una fecha especialmente significativa para los fans como el "Día de Star Wars" (por el juego de palabras "May the Force be with you"), Disney+ lanzará "The Hero Awakens", un documental de Lucasfilm dirigido por R.J. Cutler.
Esta producción ofrecerá una mirada profunda al proceso de creación de la película original de 1977, utilizando material de archivo inédito y grabaciones de audio realizadas durante y alrededor del rodaje.
La celebración también incluirá experiencias interactivas y artísticas. A partir de marzo, una experiencia inmersiva de Realidad Compartida (Shared Reality) llegará a ciudades clave como Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, permitiendo a los fans interactuar con el universo de Star Wars de una manera completamente nueva.