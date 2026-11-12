Avengers: Endgame en Disney+ con imágenes inéditas sorpresa

Los seguidores del universo cinematográfico de Marvel tienen una nueva razón para regresar a Disney+. Avengers: Endgame vuelve a la plataforma de streaming con una edición especial que incluye escenas adicionales y un adelanto relacionado con Avengers: Doomsday, la esperada producción que llegará próximamente a los cines.
La nueva versión lleva por nombre Avengers: Endgame Encore y estará disponible en Disney+ a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. Su lanzamiento forma parte de la estrategia de Marvel Studios para preparar a los espectadores antes del estreno de la siguiente película de los Vengadores.
Aunque se trata de la misma historia que conquistó a millones de espectadores en 2019, esta edición especial incorpora material adicional que busca conectar los acontecimientos de Endgame con la próxima entrega de la franquicia.
La versión extendida incluye cuatro escenas nuevas que establecen vínculos narrativos con Avengers: Doomsday. Además, presenta una actualización en la colorización de la película, por lo que los fanáticos tendrán una experiencia diferente al regresar a esta historia.
Más de Avengers: Doomsday
La producción original mostró el enfrentamiento definitivo de los Vengadores contra Thanos, después de que la mitad de la población del universo desapareciera tras el chasquido del villano. Ahora, con la llegada de Doomsday, Marvel busca que el público recuerde los acontecimientos que marcaron el cierre de la saga del Infinito y se prepare para una nueva etapa.
El regreso de la película a los cines también generó importantes resultados económicos. Durante su primer fin de semana de reestreno, consiguió recaudar 26 millones de dólares en Estados Unidos y 86 millones de dólares a nivel mundial.
Con estos ingresos, Avengers: Endgame alcanzó una recaudación acumulada de aproximadamente 2 mil 925 millones de dólares, superando nuevamente a Avatar en el histórico listado de las películas más taquilleras. La expectativa también crece por el estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre de 2026.
La película llegará en una fecha que también tendrá como protagonista a Dune: Part Three, lo que anticipa una importante competencia en la cartelera internacional.