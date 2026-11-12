 Avengers: Endgame en Disney+ con imágenes inéditas sorpresa
Farándula

¡Avengers: Endgame regresa a Disney+ con imágenes inéditas que podrían cambiarlo todo!

Los fanáticos de Marvel podrán revivir una de las películas más exitosas del cine con una edición especial que incluye contenido adicional.

Compartir:
Avengers: Edgame Encore, Instagram
Avengers: Edgame Encore / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los seguidores del universo cinematográfico de Marvel tienen una nueva razón para regresar a Disney+.  Avengers: Endgame vuelve a la plataforma de streaming con una edición especial que incluye escenas adicionales y un adelanto relacionado con Avengers: Doomsday, la esperada producción que llegará próximamente a los cines.

La nueva versión lleva por nombre Avengers: Endgame Encore y estará disponible en Disney+ a partir del viernes 13 de noviembre de 2026. Su lanzamiento forma parte de la estrategia de Marvel Studios para preparar a los espectadores antes del estreno de la siguiente película de los Vengadores.

Aunque se trata de la misma historia que conquistó a millones de espectadores en 2019, esta edición especial incorpora material adicional que busca conectar los acontecimientos de Endgame con la próxima entrega de la franquicia.

La versión extendida incluye cuatro escenas nuevas que establecen vínculos narrativos con Avengers: Doomsday.  Además, presenta una actualización en la colorización de la película, por lo que los fanáticos tendrán una experiencia diferente al regresar a esta historia.

Más de  Avengers: Doomsday

La producción original mostró el enfrentamiento definitivo de los Vengadores contra Thanos, después de que la mitad de la población del universo desapareciera tras el chasquido del villano. Ahora, con la llegada de Doomsday, Marvel busca que el público recuerde los acontecimientos que marcaron el cierre de la saga del Infinito y se prepare para una nueva etapa.

El regreso de la película a los cines también generó importantes resultados económicos. Durante su primer fin de semana de reestreno, consiguió recaudar 26 millones de dólares en Estados Unidos y 86 millones de dólares a nivel mundial.

¡Kimberly Flores destapa por primera vez la verdad sobre su separación de Edwin Luna y revela detalles explosivos!

Tras semanas de rumores sobre una posible separación definitiva, la guatemalteca rompió el silencio y reveló detalles inesperados sobre su relación con el cantante mexicano.

Con estos ingresos, Avengers: Endgame alcanzó una recaudación acumulada de aproximadamente 2 mil 925 millones de dólares, superando nuevamente a Avatar en el histórico listado de las películas más taquilleras. La expectativa también crece por el estreno de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre de 2026.

La película llegará en una fecha que también tendrá como protagonista a Dune: Part Three, lo que anticipa una importante competencia en la cartelera internacional.

En Portada

Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparadost
Nacionales

Miguel Ángel Asturias volverá a Guatemala: su nieto explica el proceso y homenajes preparados

09:10 AM, Nov 12
Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemalat
Nacionales

Los restos del premio Nobel Miguel Ángel Asturias retornan este jueves a Guatemala

10:34 AM, Nov 12
David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínezt
Deportes

David Faitelson y su venenoso mensaje para Lester Martínez

08:51 AM, Nov 12
Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintlat
Nacionales

Un fallecido y siete heridos por accidentes en Alta Verapaz y Escuintla

08:38 AM, Nov 12
Murió el gran amor de don Ramón en el El Chavo del 8t
Farándula

Murió el gran amor de don Ramón en el El Chavo del 8

09:58 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalAtaque armadoSeguridadReal MadridJusticia65Vuelta
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar