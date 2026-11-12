Kimberly Flores habla de su separación de Edwin Luna

La relación entre Kimberly Flores y Edwin Luna vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales. Después de anunciar una pausa en su matrimonio tras nueve años juntos, la modelo y empresaria guatemalteca decidió romper el silencio y aclarar si ella y el vocalista de La Trakalosa de Monterrey ya iniciaron los trámites de divorcio.
En una entrevista para el programa La Mesa Caliente, Kimberly habló abiertamente sobre la situación que atraviesan como pareja y sorprendió al revelar que, pese a la crisis matrimonial, todavía existe la intención de recuperar su relación. La guatemalteca fue contundente al aclarar que no están divorciados y tampoco han iniciado un proceso para poner fin legalmente a su matrimonio.
Durante la conversación, explicó que ambos están trabajando en sus diferencias y que actualmente reciben terapia para intentar solucionar los problemas que han surgido en su relación. "Estamos tratando de ver cómo se arregla todo", explicó Kimberly al referirse al proceso personal que atraviesan.
Además, confirmó que continúan viviendo bajo el mismo techo y que mantienen sus planes familiares, una situación que ha despertado todavía más curiosidad entre sus seguidores. Otro de los puntos que aclaró la empresaria fue el significado del comunicado que ambos compartieron en septiembre, cuando anunciaron que necesitaban hacer una pausa en su relación.
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Según Kimberly Flores, la decisión también estuvo relacionada con tomar distancia de los medios de comunicación y las redes sociales para concentrarse en su vida privada. La modelo explicó que buscan recuperar aquella conexión que tenían cuando se conocieron hace aproximadamente una década, aunque reconoció que no ha sido un camino sencillo.
También dejó claro que tienen cinco hijos a quienes aman profundamente y que, independientemente de lo que ocurra con su matrimonio, quieren manejar la situación de la mejor manera posible.
Durante la entrevista también fue cuestionada sobre su trayectoria y si le incomoda que muchas personas la identifiquen principalmente como la esposa de Edwin Luna.
Al respecto, Kimberly aseguró que no tiene ningún problema con ello y agradeció el respaldo que ha recibido del cantante en sus proyectos como empresaria, modelo y cantante.