 Megan regresa al escenario tras conmoción en Katseye
Farándula

¡Alarma en KATSEYE! Megan reaparece sentada en pleno concierto tras sufrir una conmoción cerebral

Su regreso a los escenarios no fue como todos esperaban. Megan de KATSEYE sorprendió al aparecer sentada durante un concierto.

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KATSEYE / FOTO: KATSEYE
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La cantante Megan Skiendiel, integrante del grupo KATSEYE, volvió a aparecer en un escenario después de que la agrupación cancelara tres conciertos debido a su estado de salud.  Sin embargo, su regreso no pasó desapercibido: la joven tuvo que permanecer sentada, utilizar lentes de sol y limitar sus movimientos, una situación que provocó preocupación y fuertes críticas entre sus seguidores.

La artista de 20 años participó en el concierto que KATSEYE ofreció el 10 de noviembre en Austin, Texas, como parte de su gira WILDWORLD Tour.  Aunque sus compañeras Daniela Avanzini, Lara Raj y Yoonchae Jeung realizaron las coreografías habituales, Megan permaneció en una silla ubicada a un costado del escenario.

Los videos de la presentación rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores expresaron opiniones divididas. Mientras algunos celebraron volver a verla junto a sus compañeras, otros cuestionaron que regresara a los espectáculos cuando todavía se encuentra en proceso de recuperación.

La preocupación por la cantante comenzó después de que KATSEYE anunciara la cancelación de su presentación en Detroit, el 3 de noviembre.  Posteriormente, también se aplazaron los conciertos programados en Chicago y Minneapolis.

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El 5 de noviembre, Megan explicó a través de sus historias de Instagram que había sufrido una conmoción cerebral y que estaba siguiendo las recomendaciones de los profesionales médicos para recuperarse. La integrante del grupo manifestó su tristeza por no poder presentarse ante sus seguidores, pero aseguró que estaba haciendo todo lo posible para regresar de manera segura a los escenarios.

Antes del concierto en Austin, Megan compartió una actualización sobre su estado de salud y explicó que participaría bajo condiciones especiales.

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Tras varios años de mantenerse alejada de los reflectores y con poca actividad en redes sociales, la exreina de belleza guatemalteca volvió a captar la atención.

Entre las medidas se encontraban una coreografía reducida, movimientos menos intensos y descansos cuando fueran necesarios. También aclaró que sus médicos habían recomendado estas restricciones y que necesitaría una nueva evaluación antes de regresar a sus presentaciones habituales.

Durante el espectáculo, la cantante agradeció el apoyo del público y expresó su emoción por volver a compartir el escenario con sus compañeras.

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