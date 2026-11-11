 Miss Guatemala 2018: Asombroso cambio físico
Farándula

Miss Guatemala 2018 impacta con su drástico cambio físico; así luce tras alejarse de las redes sociales

Tras varios años de mantenerse alejada de los reflectores y con poca actividad en redes sociales, la exreina de belleza guatemalteca volvió a captar la atención.

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Miss Guatemala, Miss Guatemala
Miss Guatemala / FOTO: Miss Guatemala
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La Miss Guatemala 2018 sorprendió con una larga y oscura melena, una imagen muy diferente a la que lució durante Miss Universo 2018. Además, mantiene una presencia poco frecuente en redes sociales. Mariana García, quien representó a Guatemala en Miss Universo 2018, volvió a llamar la atención luego de mostrar un drástico cambio físico.

La exreina de belleza sorprendió con una larga cabellera completamente oscura, un estilo que contrasta con la imagen rubia que la caracterizó durante su participación en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. La joven guatemalteca no suele compartir demasiados detalles de su vida personal en sus plataformas digitales.

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Mariana García - Mariana García

De hecho, desde que entregó la corona de Miss Guatemala, ha mantenido un perfil bastante discreto y se ha convertido en una figura ausente de las redes sociales, donde sus publicaciones no son frecuentes. Por esa razón, sus apariciones despiertan curiosidad entre quienes recuerdan su paso por los escenarios internacionales.

Esta vez, una de sus recientes publicaciones permitió apreciar su nueva apariencia, en la que destaca una melena larga, abundante y de tonalidad oscura. En 2018, Mariana García representó al país en Miss Universo, donde destacó por su participación y por la imagen que proyectó durante las diferentes actividades del concurso.

Más de la Miss Guatemala 

En aquella etapa, la guatemalteca lucía una cabellera rubia, un estilo que acompañó su preparación y presentación ante el público internacional. Ocho años después de aquella experiencia, su transformación muestra una imagen muy distinta, con un cabello oscuro que resalta sus facciones y marca una diferencia con la apariencia que muchos recuerdan de su participación en el certamen.

El cambio ha despertado interés entre sus seguidores, especialmente porque no es habitual verla compartir fotografías o actualizaciones frecuentes sobre su vida.

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Después de entregar la corona de Miss Guatemala, Mariana García ha optado por mantener un perfil bajo en redes sociales.

A diferencia de otras exreinas que continúan vinculadas constantemente a eventos públicos, pasarelas y actividades relacionadas con el entretenimiento, ella ha preferido conservar mayor privacidad.

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