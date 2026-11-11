Marc Anthony invertirá millones en complejo en Centroamérica

El cantante puertorriqueño Marc Anthony sorprende con su participación en una millonaria apuesta de inversión en Centroamérica. El proyecto promete transformar el panorama turístico e inmobiliario de El Salvador y atraer la atención internacional.
El proyecto, denominado The Estate Resort & Residences Playa Secreta, estará ubicado en Playa Secreta, en El Tamarindo, Conchagua, departamento de La Unión, en la zona oriental de El Salvador. La iniciativa busca posicionar al país como un nuevo destino para el turismo de alto nivel y el mercado inmobiliario internacional.
El complejo abarcará aproximadamente 405 hectáreas y contará con ocho kilómetros de frente costero sobre el océano Pacífico. De esa extensión, cerca de cuatro kilómetros corresponderán a playas aptas para bañistas, además de áreas de bosque nativo y paisajes montañosos de origen volcánico.
Entre sus principales atractivos destacan cerca de 500 residencias de lujo, un resort con 125 habitaciones y un campo de golf de campeonato de 18 hoyos. También tendrá instalaciones ecuestres, un club de surf y un exclusivo club de playa. Uno de los elementos que más llama la atención es la construcción de la primera marina para superyates de El Salvador, una infraestructura que busca atraer embarcaciones de gran tamaño y visitantes de alto poder adquisitivo.
Más del nuevo proyecto de Marc Anthony
La propuesta también contempla un club de longevidad de aproximadamente 2,790 metros cuadrados, enfocado en salud preventiva, recuperación física, nutrición y bienestar.
El intérprete de éxitos como Vivir mi vida y Valió la pena participa como socio de The Estate by sbe, plataforma empresarial que impulsa este modelo de desarrollos inmobiliarios y turísticos junto al empresario hotelero Sam Nazarian. Marc Anthony destacó la oportunidad de formar parte de una iniciativa que considera importante para el futuro de El Salvador.
El artista expresó que su equipo se siente honrado de trabajar junto a Grupo Guerrero para contribuir a construir un legado transformador para el país. El desarrollo estará a cargo de Sansone Group, en representación de Grupo Guerrero, junto con SalvaLand, una firma salvadoreña especializada en desarrollo e inversión. El diseño del plan maestro estará bajo la responsabilidad de Arquitectonica.