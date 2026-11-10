Esme La Chapina rompe el silencio y confiesa su dolor

Esme La Chapina sorprendió a sus seguidores al compartir un extenso y emotivo mensaje en sus historias de Instagram, en el que abrió su corazón y reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La creadora de contenido expresó su tristeza por las críticas que ha recibido y aseguró que este año ha estado marcado por situaciones que han afectado su tranquilidad y su seguridad personal.
En su publicación, Esme comenzó presentándose nuevamente ante sus seguidores y recordó algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Reconoció que ha cometido errores, pero explicó que muchas de esas decisiones estuvieron motivadas por el deseo de cambiar su futuro y buscar mejores oportunidades para su familia y su hijo.
Sin embargo, señaló que actualmente siente que muchas personas la juzgan por una oportunidad que, según sus palabras, le ha resultado difícil de conseguir. En ese contexto, hizo referencia a su incursión en una plataforma de contenido para adultos, al mencionar que algunas personas la critican por tener una cuenta de OnlyFans.
La influencer también compartió una de las frases más contundentes de su publicación al asegurar que 2026 ha sido el peor año de su vida. Según expresó, durante estos meses ha sentido que perdió el respeto de muchas personas y que incluso quienes no la conocen han contribuido a afectar su seguridad y su sonrisa.
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Además, hizo referencia a personas que, desde su perspectiva, siguen juzgándola por situaciones del pasado que no han logrado superar. Esme aseguró que nunca tuvo la intención de hacer daño y cuestionó que otras personas la responsabilicen por heridas que, según ella, no fueron provocadas por sus acciones.
Pese a la tristeza que manifestó, la creadora de contenido aseguró que continuará enfocada en sus proyectos y en su familia.
Destacó que su hijo y su restaurante son dos de sus principales motivaciones para seguir adelante. También reconoció que estos días no serán fáciles, pero dejó claro que su intención es mantenerse fuerte y concentrada en sus objetivos.