Ryan Gosling y Eva Mendes: Aparición pública tras 10 años

En un suceso que capturó la atención de Hollywood y sus seguidores, la aclamada pareja de actores Ryan Gosling y Eva Mendes rompió su estricta regla de privacidad de casi una década para aparecer juntos en público.
La emotiva ocasión tuvo lugar el 5 de marzo de 2026, durante la emisión de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" en NBC, donde Ryan Gosling sorprendió a Eva Mendes con una celebración de cumpleaños en vivo que conmovió a la audiencia.
La pareja, que ha mantenido su relación lejos de los reflectores desde hace 15 años, decidió hacer una excepción para el cumpleaños número 52 de Eva Mendes.
Ryan Gosling, invitado al programa para promocionar su nueva película "Proyecto fin del mundo" (Project Hail Mary), que se estrena el 19 de marzo, aprovechó la oportunidad para organizar una sorpresa inolvidable para su esposa.
El actor, quien interpreta a un profesor de ciencias en su próximo film, pidió permiso a Jimmy Fallon para hacer un llamado especial al público, entre quienes se encontraban numerosos docentes.
"Es el cumpleaños de Eva hoy. Ella está acá hoy. No tienen idea de cuánto ama a los docentes. Todavía tiene su banda de guardiana de los pasillos de cuando era niña y lo cuelga orgullosa en casa", explicó Gosling, revelando la profunda admiración de Mendes por la labor educativa.
Ante la advertencia de Fallon de que Eva no tenía conocimiento de la sorpresa, Ryan preguntó a la audiencia: «Si la traigo, ¿le cantarían el ‘Feliz cumpleaños’?» Los gritos de aprobación llenaron el estudio, anticipando el momento.
Un miembro de la producción fue a buscarla a su camerino, y la expectación creció. Cuando la actriz apareció en cámara, el público quedó atónito. Caminó por el pasillo hasta el set, donde su esposo la recibió personalmente.
"Hola, corazón", le dijo Gosling, tomándole la mano. Visiblemente emocionada, solo pudo decir "muchas gracias" entre los aplausos de pie.
Celebración con bombos y platillos
La sorpresa no terminó ahí. Ryan Gosling y Jimmy Fallon tenían preparado un segundo acto. El conductor anunció la presencia de la banda de marcha de la escuela secundaria North Bergen de Nueva Jersey, que ingresó al estudio para interpretar el "Feliz Cumpleaños".
Conmovida, Eva Mendes se aferró al brazo de su esposo, escuchando la melodía festiva que llenó el ambiente con bombos y platillos.
"¡Feliz cumpleaños, Eva!", gritó Fallon mientras el estudio se inundaba de papel picado. "Fue todo idea de él", aclaró el conductor, atribuyendo la brillante idea a Ryan Gosling.
En ese instante, Mendes, olvidando por un momento su férrea regla de privacidad, abrazó a su esposo, le dio un beso y le susurró algo inaudible al oído, un gesto que selló la emotiva celebración y marcó un hito en la historia pública de la pareja.
Ryan Gosling y Eva Mendes comenzaron su relación hace 15 años, tras conocerse durante el rodaje de la película "The Place Beyond the Pines".
Aunque su unión siempre fue de conocimiento público, ambos tomaron la decisión de preservar su intimidad al no mostrarse juntos en eventos ni alfombras rojas.
Juntos tienen dos hijas, Esmeralda, de 11 años, y Amada, de 9. La aparición en "The Tonight Show" representa, por tanto, un momento excepcional y un regalo público de amor que sorprendió y deleitó a sus admiradores.