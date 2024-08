Eva Mendes y Ryan Gosling se dejan ver en público en los Juegos Olímpicos

La pareja formada por Ryan Gosling y Eva Mendes es una de las más particulares de Hollywood, pues han logrado mantener muy en privado su vida que nunca se dejan ver juntos.

Los famosos actores mantienen su vida y a sus hijas alejadas de las redes y del ojo público. Incluso, han recibido críticas sobre el por qué la actriz no lo acompaña a las ceremonias de premiación.

Pero ahora la pareja ha hecho una excepción, y han podido ser fotografiados casi una década después y disfrutando de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Eva Mendes and Ryan Gosling, who have not made a public appearance together in over ten years, made a very worthwhile exception to their usual distancing from the spotlight to attend the 2024 Olympics in Paris with their two daughters. 📸: #getty #evamendes #ryangosling pic.twitter.com/9s8iZe0yDP

— HELLO! Canada (@HelloCanada) August 5, 2024