Tránsito afectado por colisión en el Periférico

El tránsito en el anillo Periférico presenta complicaciones este viernes, 13 de noviembre, como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada en la 21ª calle, jurisdicción de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Según la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), por causas no establecidas, se generó una colisión entre un vehículo tipo panel y una unidad de transporte pesado.
Los Bomberos Municipales trasladaron unidades de emergencia al lugar luego de recibir reportes con respecto a un choque que había ocurrido y que podría haber dejado personas afectadas.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que la panel se encontraba empotrada en la parte trasera del camión. El conductor de la misma presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo.
La persona lesionada, que no fue identificada, fue atendida por paramédicos; sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
Impacto en el tránsito
Las autoridades de tránsito detallaron que este hecho está impactando en la circulación vehicular hacia el sur sobre el anillo Periférico. El paso está parcialmente interrumpido y esto ha generado congestionamiento en el tramo y áreas aledañas.
"Se ha coordinado grúa para el retiro de los vehículos y liberar la vía. Tome en consideración esta información si transita por el sector", expresó la PMT.