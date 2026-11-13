 Noches de Luna en el Zoológico La Aurora: ¡No te las pierdas!
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¡Hoy comienza! No te pierdas las Noches de Luna del Zoológico La Aurora

Las Noches de Luna se han convertido en una actividad muy esperada por las familias y que a través de los años ha marcado generaciones.

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Zoológico La Aurora - Noches de Luna, Redes sociales
Zoológico La Aurora - Noches de Luna / FOTO: Redes sociales
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Familias y amantes de la naturaleza podrán explorar el Zoológico La Aurora bajo la luz de la luna y descubrir cómo se comportan los animales durante la noche.

Esta actividad especial, denominada Noches de Luna, promete una experiencia educativa y diferente para todos los visitantes.

El evento busca mostrar el lado más activo de las especies nocturnas. Los asistentes podrán observar de cerca cómo interactúan animales como tigres, pingüinos y elefantes, en un ambiente natural y alejado del bullicio habitual del día. La intención es que los visitantes se conecten más con la naturaleza y entiendan mejor las rutinas nocturnas de los animales.

El Zoológico La Aurora, que cuenta con 21 manzanas de áreas verdes y alberga a más de 2,500 animales de 287 especies, abrirá sus puertas en horarios especiales durante cinco noches: los viernes 13, 20 y 27 de noviembre, así como el 4 y 11 de diciembre de 2026. El horario será de 18:00 a 22:00 horas en cada fecha programada.

Durante la visita, es recomendable llevar ropa cómoda y abrigada, así como gorro, bufanda o sudadero para protegerse del frío. Además, se solicita a los asistentes llevar una linterna cubierta con papel celofán rojo, para evitar alterar el comportamiento de los animales y mejorar la observación sin interrumpir sus hábitos.

Precios de las entradas:

  • Adultos: Q60
  • Niños: Q30
  • Adultos mayores: Q30

Los boletos pueden adquirirse en el sitio oficial del Zoológico La Aurora o directamente en la taquilla el día del evento.

La actividad está pensada para compartir en familia o con amigos y representa una oportunidad única para aprender y disfrutar de una noche diferente junto a la vida silvestre del Zoológico La Aurora, ubicado en la 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala.

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