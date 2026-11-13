 Encendido del árbol Gallo en Antigua Guatemala: ¿Por qué en silencio?
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¿Por qué el encendido del Árbol Gallo en Antigua Guatemala será en silencio?

Decenas de usuarios han mostrado su molestia porque no podrán disfrutar de una actividad que marca el inicio de las festividades navideñas.

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El encendido del Árbol Gallo deslumbró a todos los presentes en la Plaza del Obelisco., Alex Meoño
El encendido del Árbol Gallo deslumbró a todos los presentes en la Plaza del Obelisco. / FOTO: Alex Meoño
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La celebración navideña prevista para este domingo 15 de noviembre en el Centro Comercial Paseo Antigua no se desarrollaría como estaba anunciada.

Según información difundida sobre el evento, las actividades familiares, el concierto y el espectáculo de inauguración fueron cancelados debido a dificultades relacionadas con las autorizaciones municipales.

La llegada de la Navidad a Antigua Guatemala se ha visto envuelta en una nueva controversia. Las actividades especiales que acompañarían la inauguración del Festival Árbol Gallo, programadas para este domingo 15 de noviembre de 2026, habrían sido canceladas debido a obstáculos administrativos atribuidos a la Municipalidad de Antigua Guatemala.

La celebración, que este año llegaría a su segunda edición en el Centro Comercial Paseo Antigua, tenía como objetivo reunir a familias antigüeñas y visitantes para dar la bienvenida a la temporada navideña con música, entretenimiento y actividades especiales.

Sin embargo, según la información proporcionada sobre el evento, las dificultades para obtener las autorizaciones correspondientes impidieron desarrollar la programación prevista.

Más detalles

Uno de los eventos que reúne a niños, adolescentes y adultos para celebrar el inicio de la temporada navideña es el Festival Árbol Gallo, que llegará a 34 puntos del país.

La Plaza del Obelisco, en la capital, será uno de los principales lugares de celebración, donde los guatemaltecos podrán reunirse para disfrutar de la Navidad. La actividad también se extenderá a otros 33 lugares del país.

El Festival Árbol Gallo, que surgió en 1985, celebra su 41.ª edición e invita a los guatemaltecos a compartir, agradecer y fortalecer sus lazos.

Bajo el lema "Enciende lo mejor de ti", esta celebración reunirá música, iluminación, tecnología y entretenimiento familiar. El tradicional encendido será el 14 de noviembre.

Los organizadores destacan que el Árbol Gallo contará con un nuevo espectáculo sincronizado de música e iluminación.

La actividad se extenderá desde el sábado 14 de noviembre hasta el miércoles 6 de enero del 2027, con iluminación y decoración navideña en plazas, parques y otros espacios.

El Árbol Gallo también iluminará otros lugares del país. Estos son los 33 puntos donde se celebrará la temporada navideña:

  • Condado Concepción
  • Antigua Guatemala
  • Mixco
  • Amatitlán
  • Chimaltenango
  • Zacapa
  • Sanarate
  • Esquipulas
  • Cobán
  • Salamá
  • Tactic
  • Teculután
  • Puerto Barrios
  • Chiquimula
  • San Agustín Acasaguastlán
  • Guastatoya
  • San Benito (Petén)
  • Santa Lucía Cotzumalguapa
  • Escuintla
  • Chiquimulilla
  • Barberena
  • Jalapa
  • Nueva Santa Rosa
  • Tiquisate
  • Quetzaltenango
  • Huehuetenango
  • San Marcos
  • Sololá
  • Quiché
  • Malacatán
  • Mazatenango
  • Retalhuleu
  • Coatepeque

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