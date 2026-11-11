 Festival de las Flores en Antigua Guatemala: ¿Se Cancelará?
Farándula

¿Se llevará a cabo? La polémica que rodea el Festival de las Flores en Antigua Guatemala

A través de las distintas redes sociales, diversos usuarios han manifestado su malestar ante el comunicado que emitió, tanto el comité que organiza el evento, como la Municipalidad.

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Festival de las Flores, Facebook
Festival de las Flores / FOTO: Facebook
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El Festival de las Flores 2026 en Antigua Guatemala vendrá con importantes cambios: este año no habrá instalaciones florales en las calles ni plazas municipales, una decisión anunciada tras no lograrse acuerdos con la Municipalidad sobre el uso de espacios públicos.

El evento, bajo el lema "Ciudad floreciente", se celebrará entre el 14 y 15 de noviembre, destacando la decoración de fachadas, balcones y espacios privados.

El Comité Organizador del Festival de las Flores detalló que, durante los últimos cinco años, ha trabajado junto a instituciones públicas, cuerpos de socorro y organizaciones locales en la planificación logística del festival.

Sin embargo, luego de varias reuniones, no fue posible fijar las condiciones para intervenir los espacios previstos debido a que la municipalidad había autorizado previamente ventas y actividades comerciales en sitios claves, como el Parque Central.

Un punto crucial en la decisión fue la autorización municipal de ventas de comida y otras actividades comerciales en el Parque Central y en otros puntos estratégicos.

Estos lugares eran precisamente los que se habían contemplado originalmente para albergar las instalaciones florales. Adicionalmente, el comité expresó su preocupación por los cobros de "piso de plaza" que se estaban exigiendo por el uso de estos espacios para el arte floral, lo cual representa una carga económica significativa y difícil de asumir para los artistas participantes.

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La décima edición, programada para el 14 y 15 de noviembre de 2026, transformará la ciudad en un espacio vibrante de arte floral y actividades culturales gratuitas.

La Postura Oficial de la Municipalidad

En respuesta a las declaraciones del Comité Organizador, la Municipalidad de La Antigua Guatemala emitió su propia declaración, dejando claro que "no se permitirá la instalación de estructuras o arreglos florales en espacios públicos bajo autorizaciones atribuidas exclusivamente a dicho festival".

La autoridad municipal subrayó la importancia de que cualquier intervención en la vía pública cuente con la autorización municipal correspondiente.

Su objetivo, según el comunicado, es asegurar el orden, la limpieza y la seguridad de la ciudad, promoviendo una participación organizada y regulada de todos los eventos que se realicen en su jurisdicción.

Actividades confirmadas para el Festival de las Flores 2026

  • Jardines conmemorativos y nuevas modalidades de arte floral monumental en espacios autorizados como Paseo Antigua, Bosque Antigua Cerveza, Cervecería 14 y Plaza Jocotenango, disponibles del 7 al 15 de noviembre.
  • Desfile de carros "Inicia la Primavera", programado para el 13 de noviembre en Antigua Guatemala, donde las flores serán las protagonistas del recorrido.
  • Festival central los días 14 y 15 de noviembre con actividades artísticas y musicales, espacios para la convivencia ciudadana y concursos en diversas categorías:Barrio con mejor actitudDecoración de fachadasBalconesBicicletasArte floral monumental
  • Barrio con mejor actitud
  • Decoración de fachadas
  • Balcones
  • Bicicletas
  • Arte floral monumental

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