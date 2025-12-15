Incendio devasta oficinas en parque central de Retalhuleu

Un incendio estructural de grandes proporciones se registra este lunes, 15 de diciembre, en el área céntrica del departamento de Retalhuleu. Los cuerpos de socorro trabajan en el área para controlar la situación y buscar evitar que continúe expandiéndose.
De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, el fuego está consumiendo varias oficinas de la municipalidad y el espacio que ocupaba el correo en la localidad.
"En este momento se produce un incendio, justamente en el parque central. Varias compañías aledañas al sector se movilizaron con abastecimientos y motobombas", dijo Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Medios locales indicaron que las llamas también han alcanzado oficinas de la Contraloría General de Cuentas y el edificio del Museo de Arqueología y Etnología "Horacio Alejos León", situado en la zona 1 de Retalhuleu.
Incendio consuma recicladora en Villa Canales
Un incendio se registra este lunes en el interior de un inmueble donde funciona una recicladora ubicada en el sector Corazón de Jesús, aldea Chichimecas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Los cuerpos de socorro han trabajado por más de tres horas para controlarlo.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas se prendió en llamas este espacio, situación por la cual los vecinos solicitaron el apoyo de la institución.
Los técnicos en urgencias médicas se trasladaron a bordo de varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento. De inmediato, se implementó con el desarrollo del protocolo correspondiente y se empezó a atacar el fuego por distintos puntos.
Hans Lemus, vocero de la entidad de socorro, explicó que se han utilizado aproximadamente 13 mil galones de agua y se ha trabajado por más de tres horas para poder sofocar las llamas. Hasta ahora, la situación ha sido controlada en un 90 por ciento.
Agregó que la intervención del personal evitó que el incendio no consumiera la fábrica en su totalidad y que no se extendiera a las áreas aledañas.