 Incendio devasta oficinas en parque central de Retalhuleu
Nacionales

Incendio consume oficinas en parque central de Retalhuleu

Los cuerpos de socorro trabajan en el área afectada para controlar las llamas.

Compartir:
El fuego está consumiendo varias oficinas en el área céntrica de Retalhuleu., Redes sociales
El fuego está consumiendo varias oficinas en el área céntrica de Retalhuleu. / FOTO: Redes sociales

Un incendio estructural de grandes proporciones se registra este lunes, 15 de diciembre, en el área céntrica del departamento de Retalhuleu. Los cuerpos de socorro trabajan en el área para controlar la situación y buscar evitar que continúe expandiéndose.

De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, el fuego está consumiendo varias oficinas de la municipalidad y el espacio que ocupaba el correo en la localidad.

"En este momento se produce un incendio, justamente en el parque central. Varias compañías aledañas al sector se movilizaron con abastecimientos y motobombas", dijo Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios.

Medios locales indicaron que las llamas también han alcanzado oficinas de la Contraloría General de Cuentas y el edificio del Museo de Arqueología y Etnología "Horacio Alejos León", situado en la zona 1 de Retalhuleu.

Incendio consuma recicladora en Villa Canales

Un incendio se registra este lunes en el interior de un inmueble donde funciona una recicladora ubicada en el sector Corazón de Jesús, aldea Chichimecas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala. Los cuerpos de socorro han trabajado por más de tres horas para controlarlo.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas se prendió en llamas este espacio, situación por la cual los vecinos solicitaron el apoyo de la institución.

Los técnicos en urgencias médicas se trasladaron a bordo de varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento. De inmediato, se implementó con el desarrollo del protocolo correspondiente y se empezó a atacar el fuego por distintos puntos.

Hans Lemus, vocero de la entidad de socorro, explicó que se han utilizado aproximadamente 13 mil galones de agua y se ha trabajado por más de tres horas para poder sofocar las llamas. Hasta ahora, la situación ha sido controlada en un 90 por ciento.

Agregó que la intervención del personal evitó que el incendio no consumiera la fábrica en su totalidad y que no se extendiera a las áreas aledañas.

En Portada

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: Estamos ante un grupo paramilitart
Nacionales

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: "Estamos ante un grupo paramilitar"

09:40 AM, Dic 15
Técnico de Toluca se encara con Faitelson tras ser campeónt
Deportes

Técnico de Toluca se encara con Faitelson tras ser campeón

09:06 AM, Dic 15
Militares heridos en Sololá reciben Roble de Oro en hospitalt
Nacionales

Militares heridos en Sololá reciben "Roble de Oro" en hospital

12:16 PM, Dic 15
Incendio consume oficinas en parque central de Retalhuleut
Nacionales

Incendio consume oficinas en parque central de Retalhuleu

12:18 PM, Dic 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos