 Accidentes en Antigua Guatemala y Chimaltenango: 13 heridos
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Accidentes dejan 13 heridos en Antigua Guatemala y Chimaltenango

Los cuerpos de socorro auxiliaron a los afectados y los trasladaron a centros asistenciales.

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Los afectados viajaban en este picop que quedó volcado., Bomberos Voluntarios
Los afectados viajaban en este picop que quedó volcado. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos accidentes de tránsito ocurridos en horas de la tarde de este martes 10 de noviembre dejaron como saldo 13 personas heridas, a quienes los cuerpos de socorro les brindaron asistencia y, en su mayoría, las trasladaron a hospitales.

Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar un aparatoso percance vial que se había registrado en la vuelta Grande, aldea El Hato, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Víctor Gómez, vocero de la institución, indicó que los elementos de la 8ª compañía auxiliaron a nueve personas, ocho de ellas tuvieron que ser trasladadas a la emergencia del hospital nacional de la ciudad colonial.

En el lugar quedó volcado un vehículo tipo picop en el que viajaban los afectados. Las causas del incidente no han sido establecidas.

Triple colisión de motocicletas

Los Bomberos Voluntarios informaron que también atendieron una emergencia en el kilómetro 56 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango, donde colisionaron tres motocicletas.

Los técnicos en urgencias médicas de las 21ª y 35ª compañías atendieron a cuatro personas que presentaban lesiones y traumas en diferentes partes del cuerpo y que ameritaron su traslado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al hospital nacional de la localidad.

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Lugar en el que ocurrió la triple colisión de motocicletas en Chimaltenango. - Bomberos Voluntarios

Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año

Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.

Los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.

El uso del casco aparece como uno de los principales desafíos preventivos. Los estudios citados señalan que el 58 por ciento de los conductores observados no lo utilizaban, porcentaje que se acerca al 70 por ciento fuera del departamento de Guatemala.

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