Asiste al Festival de las Flores en Antigua sin tu auto

Antigua Guatemala se prepara para recibir la décima edición del aclamado Festival de las Flores, un evento que anualmente transforma sus calles, parques y monumentos en un vibrante jardín.
La celebración, que tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre de 2026, promete una experiencia inmersiva de arte, color y aroma, con entrada gratuita para todos los visitantes.
Bajo el lema "Ciudad floreciente", esta edición especial conmemora una década de esta tradición que ha consolidado a la ciudad colonial como un epicentro de la creatividad floral y cultural en la región.
Los organizadores han elegido un tema que resalta la esencia misma de Antigua Guatemala, reconociéndola no solo como un lugar adornado con flores, sino como una ciudad que "nació para florecer".
Este concepto busca honrar la belleza intrínseca de sus habitantes, sus visitantes y cada rincón que la convierte en un destino inigualable.
El Festival de las Flores se ha convertido en un reflejo de esta filosofía, invitando a descubrir la vitalidad y el espíritu que siempre han caracterizado a la ciudad.
Durante el mes de noviembre, tradicionalmente conocido como el Mes de las Flores en Antigua Guatemala, el festival desplegará una agenda diversa y enriquecedora.
Se esperan intervenciones florales impactantes, exposiciones de arte innovadoras, instalaciones inmersivas que desafían la percepción, talleres interactivos y una variada oferta gastronómica.
Además, la música, la danza y otras experiencias culturales se fusionarán para ofrecer actividades para toda la familia, consolidando el evento como una cita imperdible en el calendario cultural guatemalteco.
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Así podrás concentrarte en lo más importante: recorrer las calles de Antigua Guatemala, admirar las decoraciones florales, tomar fotografías y disfrutar de un día lleno de color y tradición. ??
- ¿Dónde comprar tus boletos?
Los boletos están disponibles a través de www.eticket.gt, donde puedes consultar los detalles del servicio, horarios y disponibilidad.
Como en ediciones anteriores, el Festival de las Flores 2026 contará con concursos florales que premiarán las instalaciones artísticas más destacadas.
Estas creaciones, elaboradas íntegramente con flores, deberán apegarse al lema "Ciudad floreciente", fomentando la interpretación creativa de la temática central del festival. Los participantes podrán competir en diversas categorías, lo que garantiza una amplia gama de expresiones artísticas y una competencia vibrante.
Las categorías disponibles para los concursos florales son las siguientes:
- Barrio con Mejor Actitud
- Categoría Libre
- Categoría Fachadas
- Bicicletas
- Monumental