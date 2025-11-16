 Festival de las Flores recibió a más de 300 mil visitantes
Los organizadores consideraron que el Festival de Las Flores, en su 9ª. edición, se desarrolló con resultados altamente positivos.

La Municipalidad de Antigua Guatemala declaró como clausuradas las actividades para festejar el Festival de las Flores en su 9a. edición, llamada: "Antigua Ciudad de las Artes donde Florecen las Estrellas". La comuna colonial informó el Festival de las Flores 9ª. edición "Antigua Ciudad de las Artes donde Florecen las Estrellas" se desarrolló con resultados altamente positivos.

La corporación edil consideró que el Festival de las Flores sigue "consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país y como un referente internacional en arte, creatividad y convivencia ciudadana".

Los organizadores precisaron que "este 15 y 16 de noviembre, la Ciudad de las Artes recibió a más de 300 mil visitantes, quienes disfrutaron de instalaciones florales, actividades artísticas, espacios familiares y el incomparable patrimonio histórico de la ciudad.

"Gracias al trabajo coordinado por la Municipalidad, a través de la Mesa de Logística y Movilidad, instituciones de seguridad y organizaciones de apoyo, el evento se desarrolló de forma ordenada, segura y armoniosa", declararon en un comunicado.

La Municipalidad de Antigua Guatemala destacó la participación artística destacada, realzando que "uno de los momentos más especiales fue la presentación de la Joven Orquesta Municipal en la 1a. avenida, donde ofreció un concierto que cautivó a cientos de asistentes".

"Sus interpretaciones llenaron de magia el recorrido floral, convirtiéndose en una de las actividades más aplaudidas por vecinos y visitantes", declararon.

Asimismo, "frente al Palacio del Noble Ayuntamiento se instaló un impresionante colibrí de estructura metálica, elaborado por el personal de herrería de obras públicas y hermosamente decorado por voluntarias y el equipo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA)".

"Esta pieza artística se convirtió en uno de los elementos más fotografiados y admirados del recorrido, simbolizando el espíritu creativo y colaborativo del festival", describieron.

Movilidad y Accesibilidad al Festival de las Flores

La corporación edil subrayó que el plan integral de movilidad "permitió mantener el flujo constante de más de 100 mil vehículos, mediante rutas alternas y el uso de parqueos municipales y privados distribuidos estratégicamente en los ingresos a la ciudad".

Añadieron que los servicios de transporte gratuito municipal y unidades privadas proporcionadas por patrocinadores contaron con varias rutas que facilitaron la movilidad de vecinos y visitantes, reduciendo de manera significativa la congestión vehicular.

Además, describieron que se "instalaron puestos de control preventivo con personal de la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito, garantizando un ambiente seguro y apto para disfrutar en familia y con mascotas".

En ese contexto, "se habilitó un punto de encuentro para niños extraviados y primeros auxilios, permitiendo la atención oportuna de cualquier emergencia".

Con respecto al tema de orden y limpieza la comuna agradeció el esfuerzo del Departamento Municipal de Servicios Públicos, que estuvo apoyado por la organización Antigua Limpia, manteniendo un servicio continuo de aseo para preservar la belleza del Centro Histórico y las áreas del festival.

"Las calles, plazas y espacios públicos permanecen limpios y funcionales durante todos los días", recalcaron.

Fotos: Festival de las Flores recibió a más de 300 mil visitantes
