 Concluyen requisa en cárcel de Cantel sin identificar fugas
Nacionales



Operativo dentro de la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango, finalizaron sin suplantaciones de identidad, ni faltantes, afirmó la DGSP.

El conteo de reos se realizó en un área verde del centro carcelario., DGSP
El conteo de reos se realizó en un área verde del centro carcelario. / FOTO: DGSP

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre de 2025 desarrolló una requisa realizada por los órganos de control y del Grupo Élite del Sistema Penitenciario con apoyo de Policía Nacional Civil (PNC) en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango.

La entidad destacó que, "como resultado, se logró constatar la identidad de todos los privados de libertad, sin registrarse ningún caso de suplantación de identidad, ni faltantes dentro de la granja.

Estas acciones forman parte de la estrategia para establecer orden y control en los centros carcelarios", enfatizó la DGSP.

En las imágenes compartidas por Presidios se pudo observar como las fuerzas del orden realizaron varios protocolos, entre los que estuvo el registro personal y el conteo de reclusos en un campo del centro de privación de libertad.

Las autoridades no reportaron el hallazgo de ilícitos dentro del penal.


Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoEE.UU.
