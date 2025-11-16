Prevén nubes, lluvias aisladas y clima frío durante la noche

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un comunicado para dar a conocer las condiciones del clima para este domingo 16 de noviembre de 2025, destacando la posibilidad de lluvias aisladas y más frío durante la noche.
En un resumen de condiciones del clima, el Insivumeh señaló que un "sistema de alta presión está debilitándose gradualmente". En ese sentido, especificó que el amanecer y la mañana se esperan posibles nublados al amanecer, en regiones del norte y caribe del país, mejorando gradualmente las condiciones.
En el horario matutino, el Insivumeh añadió que se esperan pocas nubes y nubosidad dispersa en el resto del país. Además, destacó que habrá viento norte con posible cambio a sur en ciudad capital.
Durante tarde y noche, el Insivumeh pronosticó posibles lluvias con actividad eléctrica en suroccidente, Bocacosta, sur de Altiplano Central y Valles de Oriente.
No se descartan lloviznas aisladas en Franja Transversal del Norte", destacaron las autoridades del Insivumeh.
Además, el Insivumeh señaló que habrá temperatura diurna aumentando gradualmente en el sector antes mencionado y que en el resto del país habrá pocas nubes o nubosidad dispersa.
"Se recomienda continuar con las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas, así como abrigarse bien durante la noche y madrugada", finalizó el Insivumeh.