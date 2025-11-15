 OEA alerta riesgos en elecciónes en Guatemala
Nacionales

OEA alerta por riesgos de "criminalización" en elección de altas autoridades de Guatemala

La misión especial de la OEA realizó una visita al país durante la cual sostuvo encuentros con los tres poderes del Estado, sociedad civil y pueblos indígenas.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo se reunió con la misión especial de la OEA, que llegó a Guatemala en noviembre de 2025., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo se reunió con la misión especial de la OEA, que llegó a Guatemala en noviembre de 2025. / FOTO: Gobierno de Guatemala

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala concluyó este sábado una visita de una semana (del 9 al 15 de noviembre de 2025) con serias advertencias sobre los próximos procesos de elección de altas autoridades.

La misión, que sostuvo encuentros con los tres poderes del Estado, sociedad civil y pueblos indígenas, destacó la "centralidad" de las elecciones de segundo grado de 2026, que renovarán el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas, para la vigencia del Estado de derecho y la lucha anticorrupción.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el organismo, la misión expresó una "seria preocupación" por las manifestaciones de temor a la "criminalización", el acoso judicial y los ataques en redes sociales en contra de potenciales candidatos, abogados y defensores de derechos humanos, lo que podría inhibir la participación de perfiles idóneos.

"Un mensaje reiterado a la Misión fue el temor, por parte de candidatas y candidatos potenciales, integrantes de comisiones de postulación, abogados, académicos, defensores de derechos humanos y otros actores clave, de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos", se lee en el documento.

OEA insta a no hacer uso indebido del derecho penal

El grupo de la OEA urgió al Estado, y en especial al Ministerio Público, a "no hacer un uso indebido del derecho penal" ni de acciones disciplinarias para "castigar decisiones adoptadas con independencia".

Así mismo, la misión llamó a todas las entidades responsables, como el Congreso y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a respetar estrictamente los plazos y a asegurar que los procesos de selección se rijan por procedimientos "claros, públicos, transparentes y verificables", con criterios de idoneidad, independencia e integridad.

Específicamente, la misión instó a la Universidad de San Carlos (USAC), actor clave en las comisiones de postulación, a cumplir con la "regularización y renovación" de su Consejo Superior Universitario para garantizar su legitimidad en los procesos.

La misión, que estuvo integrada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, Marcela Ríos Tobar y Carlos Ayala Corao, fue establecida por invitación del Gobierno de Guatemala, luego de que el presidente Bernardo Arévalo de León, denunciara el 26 de octubre un intento de golpe de Estado y de que la respuesta de la OEA fuera "respaldar la democracia" en el país centroamericano.

La OEA, que realizará una nueva visita en febrero de 2026, reiteró su compromiso de acompañar y formular recomendaciones basadas en estándares interamericanos.

En Portada

Tiroteo en Huehuetenango: capturan a siete y decomisan armast
Nacionales

Tiroteo en Huehuetenango: capturan a siete y decomisan armas

11:00 AM, Nov 15
EE.UU. firmará un acuerdo comercial con Guatemala tras la inversión de una compañía cervecerat
Nacionales

EE.UU. firmará un acuerdo comercial con Guatemala tras la inversión de una compañía cervecera

08:46 AM, Nov 15
Christian Mbilli no quiere segunda pelea contra Lester Martínezt
Deportes

Christian Mbilli no quiere segunda pelea contra Lester Martínez

09:02 AM, Nov 15
Hospitalizan de emergencia al actor Omar Fierrot
Farándula

Hospitalizan de emergencia al actor Omar Fierro

08:35 AM, Nov 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos