 Owono: 12 partidos de sanción tras muerte de Jesús de Miguel
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Jesús Owono recibe el grado máximo de sanción tras incidente con Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la RFEF considera que los hechos “son constitutivos de una infracción grave”.

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Jesús Owono recibe el grado máximo de sanción tras incidente con Jesús de Miguel
Jesús Owono recibe el grado máximo de sanción tras incidente con Jesús de Miguel / FOTO: Redes sociales
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El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha sancionado con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.

El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".

Este órgano recuerda en su resolución que, según el acta arbitral, el guardameta del Andorra fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa" y añade que ninguno de los interesados ha formulado alegaciones a los hechos reflejados en dicha acta dentro del plazo reglamentario.

También destaca que la propia descripción arbitral "permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa".

"A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral", añade el texto.

Otros sancionados

Además el Comité de Disciplina ha sancionado a otros jugadores del Andorra tras el encuentro de Tenerife. Efe Akman tendrá que cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y Lautaro de León otro por doble amonestación y su consiguiente expulsión en el Heliodoro Rodríguez López. La misma sanción ha recaído al entrenador asistente Antonio José Sánchez por protestar al equipo arbitral y al jugador del Tenerife Dani "por conducta contraria al buen orden deportivo".

"Owono está muy tocado", según el técnico del Andorra

El entrenador Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico del FC Andorra liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, declaró este jueves que el portero Jesús Owono, quien chocó en el campo contra el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido horas después a raíz de ese encontronazo, "está muy tocado".

"Evidentemente, Jesús Owono está muy tocado", explicó el técnico en su rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería (sábado, 17.30 GMT), primero que disputará su equipo tras la tragedia, ya que su partido contra el Mallorca, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), fue aplazado.

"La situación de Jesús Owono es muy sensible, ya que él es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su familia, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible está situación tan triste", indicó.

El portero Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel

A través de un comunicado publicado por el FC Andorra, Jesús Owono expresó su profundo dolor tras el fallecimiento del delantero Jesús de Miguel.

*Información EFE.

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