Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, se pronunció este miércoles tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, quien perdió la vida luego de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante el partido que ambos equipos disputaron el pasado lunes. El guardameta, que protagonizó el choque con el atacante, expresó su profundo dolor por lo sucedido y reconoció que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.
"Están siendo los días más difíciles de mi vida", manifestó el futbolista nacido en Guinea Ecuatorial a través de un mensaje difundido por el FC Andorra. En sus palabras, Owono dejó claro que todavía le cuesta asimilar la tragedia y encontrar una manera de expresar lo que siente tras la muerte de su colega, quien falleció a los 30 años en un hospital de Tenerife.
El comunicado de Jesús Owono
"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", expresó el guardameta, quien también manifestó su disposición a afrontar las cuestiones que puedan surgir a raíz de lo ocurrido, aunque dejó claro que su prioridad en estos momentos es la pérdida del delantero.
"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", concluyó Owono en su mensaje, con el que también envió sus condolencias y muestras de apoyo a los familiares y seres queridos del futbolista del Tenerife.
La tragedia ocurrió en los últimos minutos del encuentro correspondiente a la Segunda División española, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel y Owono protagonizaron un choque mientras disputaban un balón dividido, tras el cual el delantero recibió un fuerte golpe en el pecho y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los servicios médicos intervinieron de inmediato sobre el terreno de juego y el jugador fue trasladado al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos hasta que se confirmó su fallecimiento el martes 3 de noviembre, a las 8:00 horas.