 Vendimia Fest Feria Internacional de Vinos en Guatemala
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Vendimia Fest 2026: la primera feria internacional de vinos llega a Guatemala

Más de 120 vinos, 30 bodegas internacionales y experiencias exclusivas llegarán a Guatemala en una feria que promete convertirse en el gran encuentro.

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Vino / FOTO: Vino
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Sin lugar a duda, Guatemala se prepara para vivir una celebración inédita para los amantes del vino.  Corchos celebrará su 20 aniversario con Vendimia Fest 2026: El arte de encontrarnos, la primera feria internacional de vinos en Guatemala, que se realizará el próximo viernes 25 de septiembre, a partir de las 4:00 p. m., en Casa Ariana.

El evento busca reunir a conocedores, aficionados y representantes de la industria vitivinícola internacional en una jornada dedicada a descubrir nuevas etiquetas, aprender sobre la cultura del vino y disfrutar de experiencias sensoriales. Uno de los principales atractivos de Vendimia Fest 2026 será la participación de más de 30 bodegas internacionales, cuyos representantes llegarán a Guatemala para compartir con los asistentes la historia, filosofía y características de sus vinos.

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Vino - Corchos

Durante el festival se podrán degustar más de 120 vinos de diferentes países y regiones, en un recorrido que permitirá conocer propuestas internacionales y conversar directamente con representantes de las bodegas. La experiencia también incluirá música en vivo y actividades diseñadas para disfrutar del vino en un ambiente elegante y cercano.

Para quienes buscan una experiencia más desafiante, el festival contará con una competencia de cata a ciegas.  Los participantes deberán analizar diferentes vinos sin conocer su identidad y poner a prueba sus sentidos para identificar aspectos como la cepa, el país y la región de origen.

Más del festival del vino

El ganador del primer lugar recibirá un premio de Q10 mil en vinos, convirtiendo esta actividad en uno de los momentos más esperados del evento. Además, habrá catas privadas de cupo limitado, incluyendo una selección de vinos del Top 100 de James Suckling y Wine Spectator, así como una experiencia dedicada a vinos de algunas de las mejores regiones de Burdeos, Francia.

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Los asistentes podrán elegir entre diferentes modalidades:

  • Entrada general en preventa: Q675.
  • Entrada para miembros del Club de Vinos en preventa: Q495.
  • Cata privada: Q390.
  • Cata a ciegas: Q595.

Con Vendimia Fest 2026, Corchos conmemora dos décadas de trayectoria y reafirma su apuesta por acercar la cultura del vino a Guatemala a través de experiencias que combinan conocimiento, gastronomía, sensorialidad y encuentro.

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