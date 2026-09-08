WhatsApp se despide: celulares sin servicio en septiembre

Si utilizas WhatsApp todos los días para comunicarte con familiares, amigos o compañeros de trabajo, hay una actualización que podría afectar tu celular. La aplicación modificó sus requisitos de compatibilidad y, desde este 8 de septiembre de 2026, algunos teléfonos antiguos dejaron de cumplir con las condiciones necesarias para utilizar el servicio.
De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la plataforma ahora requiere Android 6.0 o una versión posterior. Esto significa que los dispositivos que permanecen en Android 5.0 o versiones anteriores ya no cuentan con soporte oficial.
Entre los modelos que podrían verse afectados se encuentran algunos teléfonos que fueron muy populares hace varios años, como el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. También aparecen en la lista algunos modelos antiguos de Motorola, entre ellos el Moto G y Moto E de primera generación. En el caso de LG, podrían quedar fuera equipos como el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.
Otros modelos mencionados son el Sony Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP, además del Huawei Ascend Mate, Ascend G740 y OPPO Find 7. Sin embargo, el criterio principal no es únicamente el modelo, sino la versión de Android que tenga instalada cada unidad.
WhatsApp dice adiós
Para comprobarlo, los usuarios de Android deben ingresar a Configuración, buscar la opción "Acerca del teléfono" o "Información del dispositivo" y revisar la versión de Android instalada. Si aparece Android 6.0 o superior, el equipo cumple con el requisito mínimo actual de WhatsApp. Si tiene Android 5.0, 5.1 o una versión anterior, es recomendable verificar si existe una actualización de software disponible.
WhatsApp explica que realiza estos cambios periódicamente para concentrarse en sistemas operativos que puedan soportar sus nuevas funciones y las actualizaciones de seguridad. Antes de cambiar de teléfono, lo recomendable es realizar una copia de seguridad de WhatsApp, especialmente si tienes conversaciones, fotografías, videos o documentos importantes.