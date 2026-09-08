 WhatsApp se despide: celulares sin servicio en septiembre
Tendencias

WhatsApp se despide: los modelos de celular que se quedan sin servicio en septiembre

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares durante septiembre de 2026 debido a un cambio en sus requisitos de compatibilidad.

Compartir:
WhatsApp, X
WhatsApp / FOTO: X
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Si utilizas WhatsApp todos los días para comunicarte con familiares, amigos o compañeros de trabajo, hay una actualización que podría afectar tu celular.  La aplicación modificó sus requisitos de compatibilidad y, desde este 8 de septiembre de 2026, algunos teléfonos antiguos dejaron de cumplir con las condiciones necesarias para utilizar el servicio.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la plataforma ahora requiere Android 6.0 o una versión posterior.  Esto significa que los dispositivos que permanecen en Android 5.0 o versiones anteriores ya no cuentan con soporte oficial.

Entre los modelos que podrían verse afectados se encuentran algunos teléfonos que fueron muy populares hace varios años, como el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. También aparecen en la lista algunos modelos antiguos de Motorola, entre ellos el Moto G y Moto E de primera generación. En el caso de LG, podrían quedar fuera equipos como el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Otros modelos mencionados son el Sony Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP, además del Huawei Ascend Mate, Ascend G740 y OPPO Find 7.  Sin embargo, el criterio principal no es únicamente el modelo, sino la versión de Android que tenga instalada cada unidad.

WhatsApp dice adiós

Para comprobarlo, los usuarios de Android deben ingresar a Configuración, buscar la opción "Acerca del teléfono" o "Información del dispositivo" y revisar la versión de Android instalada. Si aparece Android 6.0 o superior, el equipo cumple con el requisito mínimo actual de WhatsApp. Si tiene Android 5.0, 5.1 o una versión anterior, es recomendable verificar si existe una actualización de software disponible.

¡Todo lo que debes saber! Máquina que imprime en café sorprende en Guatemala

La tecnología llegó a la hora del café con una experiencia que promete sorprender a los visitantes en zona 10.

WhatsApp explica que realiza estos cambios periódicamente para concentrarse en sistemas operativos que puedan soportar sus nuevas funciones y las actualizaciones de seguridad. Antes de cambiar de teléfono, lo recomendable es realizar una copia de seguridad de WhatsApp, especialmente si tienes conversaciones, fotografías, videos o documentos importantes.

En Portada

Autoridades indígenas: No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una soluciónt
Nacionales

Autoridades indígenas: "No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una solución"

02:59 PM, Sep 08
Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecomprast
Nacionales

Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecompras

02:25 PM, Sep 08
¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?t
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?

10:07 AM, Sep 08
Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárcelest
Nacionales

Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárceles

12:21 PM, Sep 08
Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milánt
Deportes

Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milán

02:56 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Insólitoredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar