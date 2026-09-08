Máquina que Imprime en Café Sorprende a Guatemala

Definitivamente ahora tomarse un café ya no tiene que ser una experiencia tradicional en Guatemala. En Rambla 10, una curiosa innovación está llamando la atención de quienes buscan disfrutar de una bebida diferente: Coffee Bot, un robot capaz de preparar café y, además, imprimir una imagen directamente sobre la espuma de tu bebida.
La experiencia combina café, tecnología y creatividad en una sola taza, convirtiendo un momento cotidiano en algo mucho más especial. Uno de los atractivos de Coffee Bot es que los visitantes pueden escoger entre una gran variedad de bebidas hechas a base de café que ofrece la máquina.
Así, además de disfrutar de una preparación lista para degustar, puedes seleccionar la opción que más se adapte a tus gustos. Pero la experiencia no termina cuando eliges el café. Lo más llamativo viene después de que pides tu café.
Coffee Bot permite llevar la personalización a otro nivel. Tú eliges la fotografía que quieres utilizar, la subes y la máquina se encarga de imprimirla sobre tu café. De esta manera, puedes seleccionar prácticamente cualquier imagen que quieras convertir en parte de tu bebida y sorprender a tus acompañantes con un café completamente personalizado.
Un café diferente
¿Una fotografía especial? ¿La imagen de tu mascota? ¿Un recuerdo de un viaje? ¿Una foto con tus amigos? La elección queda en tus manos. La tecnología se encarga de transformar esa imagen en un diseño sobre la superficie del café, creando una presentación que seguramente será protagonista de más de una fotografía antes del primer sorbo.
El Coffee Bot en Rambla 10 también se presenta como una opción llamativa para quienes disfrutan descubrir nuevas experiencias y compartirlas en redes sociales.
La posibilidad de elegir tanto la bebida como la imagen hace que cada taza pueda ser diferente. Además, el concepto invita a jugar con la creatividad y preguntarse: ¿qué imagen imprimirías en tu café?
La próxima vez que visites Rambla 10, puedes convertir tu pausa para tomar café en una experiencia tecnológica, personalizada y muy instagrameable.