 Máquina que Imprime en Café Sorprende a Guatemala
Tendencias

¡Todo lo que debes saber! Máquina que imprime en café sorprende en Guatemala

La tecnología llegó a la hora del café con una experiencia que promete sorprender a los visitantes en zona 10.

Compartir:
Café, Café
Café / FOTO: Café
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Definitivamente ahora tomarse un café ya no tiene que ser una experiencia tradicional en Guatemala. En Rambla 10, una curiosa innovación está llamando la atención de quienes buscan disfrutar de una bebida diferente: Coffee Bot, un robot capaz de preparar café y, además, imprimir una imagen directamente sobre la espuma de tu bebida.

La experiencia combina café, tecnología y creatividad en una sola taza, convirtiendo un momento cotidiano en algo mucho más especial. Uno de los atractivos de Coffee Bot es que los visitantes pueden escoger entre una gran variedad de bebidas hechas a base de café que ofrece la máquina.

Así, además de disfrutar de una preparación lista para degustar, puedes seleccionar la opción que más se adapte a tus gustos. Pero la experiencia no termina cuando eliges el café. Lo más llamativo viene después de que pides tu café.

Coffee Bot permite llevar la personalización a otro nivel. Tú eliges la fotografía que quieres utilizar, la subes y la máquina se encarga de imprimirla sobre tu café. De esta manera, puedes seleccionar prácticamente cualquier imagen que quieras convertir en parte de tu bebida y sorprender a tus acompañantes con un café completamente personalizado.

Un café diferente

¿Una fotografía especial? ¿La imagen de tu mascota? ¿Un recuerdo de un viaje? ¿Una foto con tus amigos? La elección queda en tus manos. La tecnología se encarga de transformar esa imagen en un diseño sobre la superficie del café, creando una presentación que seguramente será protagonista de más de una fotografía antes del primer sorbo.

El Coffee Bot en Rambla 10 también se presenta como una opción llamativa para quienes disfrutan descubrir nuevas experiencias y compartirlas en redes sociales.

¿Tender o no tender la cama al despertar? Esto es lo que puede ser mejor para tu salud

Tender la cama al despertar es una de las primeras cosas que muchas personas hacen cada mañana, pero un sencillo cambio en esta rutina podría tener beneficios.

La posibilidad de elegir tanto la bebida como la imagen hace que cada taza pueda ser diferente. Además, el concepto invita a jugar con la creatividad y preguntarse: ¿qué imagen imprimirías en tu café?

La próxima vez que visites Rambla 10, puedes convertir tu pausa para tomar café en una experiencia tecnológica, personalizada y muy instagrameable.

En Portada

Autoridades indígenas: No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una soluciónt
Nacionales

Autoridades indígenas: "No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una solución"

02:59 PM, Sep 08
Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecomprast
Nacionales

Finanzas restablece la función buscar un proveedor en Guatecompras

02:25 PM, Sep 08
¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?t
Nacionales

¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?

10:07 AM, Sep 08
Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárcelest
Nacionales

Gobierno establece nuevas reglas para visitas de menores en cárceles

12:21 PM, Sep 08
Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milánt
Deportes

Real Madrid logra sufrido triunfo ante el Inter de Milán

02:56 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolPNCFutbol Guatemalteco#liganacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Insólitoredes socialesCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar