Tender la cama al despertar: ¿salud o no hacerlo?

Hacer la cama justo después de levantarse parece un hábito asociado con el orden y la limpieza. Sin embargo, dejarla destendida durante un tiempo podría ayudar a reducir la humedad acumulada durante la noche y crear un ambiente menos favorable para los ácaros.
La pregunta sobre si es mejor tender o no tender la cama al despertar ha generado debate, especialmente por la relación entre la ropa de cama, la humedad y los ácaros del polvo. Durante las horas de sueño, el cuerpo libera calor, sudor y humedad, mientras que también desprende células de piel. Parte de estos elementos queda en las sábanas, almohadas y colchón.
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Si al levantarse se cubre inmediatamente la cama con el edredón o las cobijas, parte de esa humedad puede quedar atrapada. Los ambientes cálidos y húmedos favorecen la presencia de ácaros del polvo, organismos microscópicos que pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.
Por esta razón, una recomendación sencilla es dejar la cama destendida durante un tiempo y ventilar la habitación antes de acomodarla. De esta manera, se permite que la humedad acumulada se evapore. Los ácaros del polvo son especialmente relevantes para quienes tienen alergias. Sus restos y partículas pueden desencadenar síntomas como estornudos, congestión nasal, picazón en los ojos y tos, además de empeorar algunos problemas respiratorios.
¿Si o no tiendo la cama?
No significa que tender la cama sea perjudicial por sí mismo. De hecho, especialistas han señalado que la higiene general de la habitación y de la ropa de cama es mucho más importante que el momento exacto en que se arregla la cama.
Además de ventilarla por la mañana, existen otras medidas que pueden ayudar a disminuir los alérgenos. Mayo Clinic recomienda lavar semanalmente las sábanas, mantas y fundas de almohada, preferiblemente con agua caliente cuando el tejido lo permita. También aconseja utilizar fundas protectoras para colchones y almohadas y mantener la humedad del hogar por debajo del 50 %.