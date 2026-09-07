 Tender la cama al despertar: ¿salud o no hacerlo?
Tendencias

¿Tender o no tender la cama al despertar? Esto es lo que puede ser mejor para tu salud

Tender la cama al despertar es una de las primeras cosas que muchas personas hacen cada mañana, pero un sencillo cambio en esta rutina podría tener beneficios.

Compartir:
Cama, Cama
Cama / FOTO: Cama
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Hacer la cama justo después de levantarse parece un hábito asociado con el orden y la limpieza. Sin embargo, dejarla destendida durante un tiempo podría ayudar a reducir la humedad acumulada durante la noche y crear un ambiente menos favorable para los ácaros.

La pregunta sobre si es mejor tender o no tender la cama al despertar ha generado debate, especialmente por la relación entre la ropa de cama, la humedad y los ácaros del polvo. Durante las horas de sueño, el cuerpo libera calor, sudor y humedad, mientras que también desprende células de piel. Parte de estos elementos queda en las sábanas, almohadas y colchón.

@pologuerrero.med

No es que seas flojo,solo estas viendo por tu salud! Más en IG #polomed #aprendeentiktok #datosmedicos #sabiasque

♬ Mozart Eine Kleine Nachtmusik - Violin

Si al levantarse se cubre inmediatamente la cama con el edredón o las cobijas, parte de esa humedad puede quedar atrapada. Los ambientes cálidos y húmedos favorecen la presencia de ácaros del polvo, organismos microscópicos que pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

Por esta razón, una recomendación sencilla es dejar la cama destendida durante un tiempo y ventilar la habitación antes de acomodarla. De esta manera, se permite que la humedad acumulada se evapore. Los ácaros del polvo son especialmente relevantes para quienes tienen alergias. Sus restos y partículas pueden desencadenar síntomas como estornudos, congestión nasal, picazón en los ojos y tos, además de empeorar algunos problemas respiratorios.

¿Si o no tiendo la cama?

No significa que tender la cama sea perjudicial por sí mismo. De hecho, especialistas han señalado que la higiene general de la habitación y de la ropa de cama es mucho más importante que el momento exacto en que se arregla la cama.

Famoso cine en Guatemala cierra sus puertas y toma por sorpresa a sus fans

La noticia tomó por sorpresa a los guatemaltecos: internautas aseguran que un reconocido cine habría cerrado sus puertas definitivamente.

Además de ventilarla por la mañana, existen otras medidas que pueden ayudar a disminuir los alérgenos. Mayo Clinic recomienda lavar semanalmente las sábanas, mantas y fundas de almohada, preferiblemente con agua caliente cuando el tejido lo permita.  También aconseja utilizar fundas protectoras para colchones y almohadas y mantener la humedad del hogar por debajo del 50 %.

En Portada

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diéselt
Nacionales

Gobierno anuncia iniciativa para contener el precio del diésel

12:57 PM, Sep 07
Nueva semana inicia con bloqueos en carreterast
Nacionales

Nueva semana inicia con bloqueos en carreteras

08:03 AM, Sep 07
Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbanot
Nacionales

Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano

09:33 AM, Sep 07
TSE oficializa inscripción del partido político Raícest
Nacionales

TSE oficializa inscripción del partido político "Raíces"

12:39 PM, Sep 07
Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAGt
Deportes

Diputados de VOS presentan querella contra autoridades de la CDAG

01:09 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Copa CentroamericanaInsólito
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar