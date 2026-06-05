Detienen a mujeres que trasladaban fuerte suma de dinero

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 5 de junio, a dos mujeres tras ser sorprendidas cuando trasladaban una fuerte suma de dinero oculta en un automóvil sin presentar la documentación de respaldo correspondiente. El operativo se llevó a cabo en la ruta al Atlántico, jurisdicción del municipio de Palencia, Guatemala.
El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que los investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) que desarrollaban operativos de seguridad ciudadana en el kilómetro 17 de la referida carretera observaron algo inusual y le dieron seguimiento.
Aparentemente, el automóvil donde viajaban las sospechosas era conducido de manera imprudente, haciendo zigzag mientras avanzaba. Por ello, los agentes procedieron a marcarle el alto para verificar la situación. Sin embargo, las ocupantes hicieron caso omiso, por lo que se inició una persecución que terminó en el kilómetro 18 del mismo tramo.
* Le puede interesar:
Dinero oculto
Al hacerla verificación correspondiente, los policías se percataron de que en un compartimento oculto colocado en el área del tablero del automóvil, estas personas trasladaban varios paquetes de dinero en efectivo.
Se hizo el conteo de los billetes y se determinó que sumaban 210 mil quetzales, una suma de la cual las ahora detenidas no lograron demostrar su procedencia. En ese contexto, los fondos fueron decomisados.
Las sindicadas, de 31 años y de 35 años, fueron trasladadas ante el juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal. Mientras tanto, se investiga si el dinero está vinculado con actividades ilícitas.
Detienen a mexicana en aeropuerto La Aurora por intentar salir con dinero no declarado
Una mujer de nacionalidad mexicana fue capturada el pasado 27 de marzo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cuando intentaba salir del país con más de 200 mil pesos mexicanos sin declarar, informaron autoridades policiales.
De acuerdo con el reporte, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC realizaron un operativo de control en la terminal aérea, donde identificaron a la sindicada, de 51 años, quien transportaba dinero en efectivo sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.
Durante la inspección, las autoridades localizaron en su poder 211 mil 130 pesos mexicanos, además de 100 dólares estadounidenses y 235 quetzales. Según el informe oficial, la mujer no declaró el dinero ni pudo justificar su procedencia, como lo establece la normativa vigente.