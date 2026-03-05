Congreso sesiona para avanzar en elección de magistrados

En medio de una serie de pronunciamientos, expresiones ciudadanas y plantones en las afueras del Congreso de la República, los diputados esperan sesionar este jueves, 5 de marzo, y dar cumplimiento de esa manera al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que ordenó que se lleve a cabo la plenaria sin interrupciones y agotando todos los puntos del orden del día.
Para las 10:00 horas está programada la 15ª sesión ordinaria en el Legislativo. Los puntos de la agenda incluyen la aprobación del acta de la sesión anterior, la continuación de magistrados titular y suplente para integrar la CC y la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto.
En medio de esta jornada, en la que se abordará un tema primordial como la designación de los nuevos funcionarios constitucionales, fue instalado un perímetro de seguridad en las afueras de la sede del Parlamento, en la zona 1 capitalina.
En tanto, el propio presidente de la República, Bernardo Arévalo, y diferentes organizaciones han emitido pronunciamientos enfocados en hacer un llamado a los diputados a que voten con libertad, que designen a profesionales íntegros para integrar el alto tribunal constitucional los próximos cinco años y que no se atiendan posibles presiones externas.
El mandatario señaló que el proceso de designación de las autoridades de la CC se está dando en el marco de "presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico".
En ese contexto, instó a los diputados y las diputadas a votar con conciencia, libertad y sentido de dignidad para integrar una nueva Corte que sea íntegra. A la vez que les pidió rechazar coacciones de cualquier índole.
Preocupación por nombramientos de magistrados
Representantes de las autoridades indígenas entregaron esta mañana una carta al presidente del Congreso, Luis Contreras, en la que expresaron su preocupación por la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, exigiendo que se elijan candidatos probos y sin vínculos con la corrupción o el crimen organizado.
En su planteamiento, indicaron que los profesionales que sean designados para ocupar los referidos cargos deben cumplir los siguientes requisitos:
- No tener vínculos con la corrupción o el crimen organizado.
- No haber emitido resoluciones o sentencias en contra de la democracia y el Estado de derecho.
- No tener conflictos de interés.
- Ser profesionales con reconocida honorabilidad e idoneidad.
Mientras tanto, el Parlamento del Pueblo Xinka hizo un llamado al Congreso para actuar a favor del pueblo y cumplir con el mandato constitucional que tiene. En un comunicado, señaló que estas elecciones de segundo grado corresponden un tema trascendental para el pueblo y la democracia del país.
"A los diputados al Congreso, les recordamos que fueron electos para representar al pueblo, velar y cuidar sus intereses. La decisión que asuman hoy demostrará si ejercen su función procurando el bien de la población o si, por el contrario, solo buscan cuidar sus propios intereses manteniendo instituciones cooptadas en las que los más perjudicados somos la población", expresó.
Amparo de la CC
El tema del amparo otorgado por la CC fue abordado este jueves en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la CC, exdecano de la URL y expresidente de la junta electoral departamental de Guatemala.
El experto indicó que no es primera vez que la Corte obliga o exige a un organismo del Estado que deje de hacer tal cuestión. "Lo que entiendo que persigue ese amparo provisional es que se lleve a cabo la agenda (en el Congreso) y que no se vaya a ver interrumpida", indicó.
"El amparo lo usan para cualquier tipo de cosa. Puede ser abusivo, pero, en este caso, el razonamiento del diputado es que necesitan sesionar (...) Debe limitarse el uso del amparo, porque, mientras no se limite para lo estrictamente necesario, van a haber acciones de amparo para cualquier tipo de situaciones. Hay que reformar la ley",
agregó el entrevistado.
* Con información de Dayana Rashon y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7